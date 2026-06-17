Азербайджанские боксеры отправились на турнир "Олимпийские надежды"

Сборная Азербайджана по боксу отправилась на турнир "Олимпийские надежды", который стартует 18 июня в столице Боснии и Герцеговины - Сараево.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Федерация бокса Азербайджана.

Отмечается, что соревнования продлятся три дня, и азербайджанская команда будет представлена в двух возрастных категориях.

В категории U-19 на ринг выйдут:

50 кг: Али Алиев

55 кг: Нихат Гасымов

60 кг: Али Бахышов

65 кг: Шахин Асланов

70 кг: Рза Рзаев

+90 кг: Сафтарам Мамедзаде

51 кг: Гюлар Гусейнова

В категории U-17 выступят:

46 кг: Айсель Фараджева

48 кг: Айдан Исмаиллы

50 кг: Фатима Мамедли

57 кг: Джамиля Мурадлы

66 кг: Сема Аббасова

80 кг: Хумар Джафарли

Юношескую команду возглавляет главный тренер Эльбрус Рзаев, а женскую - главный тренер Илькин Агаев.

Команда, отправившаяся в Сараево сегодня, вернется в Баку 21 июня. Руководство делегацией осуществляет член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.