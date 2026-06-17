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Азербайджанские боксеры отправились на турнир "Олимпийские надежды"

Бокс
Новости
17 Июня 2026 14:42
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Азербайджанские боксеры отправились на турнир "Олимпийские надежды"

Сборная Азербайджана по боксу отправилась на турнир "Олимпийские надежды", который стартует 18 июня в столице Боснии и Герцеговины - Сараево.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Федерация бокса Азербайджана.

Отмечается, что соревнования продлятся три дня, и азербайджанская команда будет представлена в двух возрастных категориях.

В категории U-19 на ринг выйдут:

  • 50 кг: Али Алиев
  • 55 кг: Нихат Гасымов
  • 60 кг: Али Бахышов
  • 65 кг: Шахин Асланов
  • 70 кг: Рза Рзаев
  • +90 кг: Сафтарам Мамедзаде
  • 51 кг: Гюлар Гусейнова

В категории U-17 выступят:

  • 46 кг: Айсель Фараджева
  • 48 кг: Айдан Исмаиллы
  • 50 кг: Фатима Мамедли
  • 57 кг: Джамиля Мурадлы
  • 66 кг: Сема Аббасова
  • 80 кг: Хумар Джафарли

Юношескую команду возглавляет главный тренер Эльбрус Рзаев, а женскую - главный тренер Илькин Агаев.

Команда, отправившаяся в Сараево сегодня, вернется в Баку 21 июня. Руководство делегацией осуществляет член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.

İdman.Biz
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