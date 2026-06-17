Азербайджанские боксеры отправились на турнир "Олимпийские надежды"

Сборная Азербайджана по боксу отправилась на турнир "Олимпийские надежды", который стартует 18 июня в столице Боснии и Герцеговины - Сараево.
Как сообщает İdman.biz, об этом заявила Федерация бокса Азербайджана.
Отмечается, что соревнования продлятся три дня, и азербайджанская команда будет представлена в двух возрастных категориях.
В категории U-19 на ринг выйдут:
- 50 кг: Али Алиев
- 55 кг: Нихат Гасымов
- 60 кг: Али Бахышов
- 65 кг: Шахин Асланов
- 70 кг: Рза Рзаев
- +90 кг: Сафтарам Мамедзаде
- 51 кг: Гюлар Гусейнова
В категории U-17 выступят:
- 46 кг: Айсель Фараджева
- 48 кг: Айдан Исмаиллы
- 50 кг: Фатима Мамедли
- 57 кг: Джамиля Мурадлы
- 66 кг: Сема Аббасова
- 80 кг: Хумар Джафарли
Юношескую команду возглавляет главный тренер Эльбрус Рзаев, а женскую - главный тренер Илькин Агаев.
Команда, отправившаяся в Сараево сегодня, вернется в Баку 21 июня. Руководство делегацией осуществляет член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов.