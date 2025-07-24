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Определились финалисты чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу - ФОТО

Пляжный волейбол
Новости
24 Июля 2025 19:00
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Определились финалисты чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу - ФОТО

В Бакинском дворце водных видов спорта прошли полуфиналы и матчи за третье место чемпионата Азербайджана по пляжному волейболу. Финалисты были определены как среди женщин, так и среди мужчин.

Как передает İdman.biz, в женском полуфинале команда «Азеррейл-1» в напряженной борьбе обыграла «Национальную академию авиации-1» со счетом 2:1 (17:21, 21:13, 15:05), а «Азеррейл-2» уверенно победила «Миллий-2» — 2:0 (21:12, 21:11).

В мужской сетке «Хиласэдиджи-2» обыграл «Муров Аз Терминал-4» — 2:0 (21:17, 21:09), а «Азеррейл-1» разгромил «Азеррейл-2» — 2:0 (21:06, 21:11), завоевав путевку в финал.

В матчах за бронзу победу у женщин одержала команда «Национальная академия авиации-1», выиграв у «Миллий-2» — 2:0 (21:15, 21:10). У мужчин третье место досталось «Азеррейл-2», который победил «Муров Аз Терминал-4» со счетом 2:1 (21:12, 15:21, 15:07).

Финальные матчи и церемония награждения состоятся 25 июля:

17:00 — Женский финал: «Азеррейл-2» – «Азеррейл-1»

19:00 — Мужской финал: «Азеррейл-1» – «Хиласэдиджи-2»

Победители турнира получат право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы.

İdman.biz

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