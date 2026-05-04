4 Мая 2026
RU

Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два матча с Казахстаном

Пляжный футбол
Новости
4 Мая 2026 15:50
28
Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два матча с Казахстаном

Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два товарищеских матча против команды Казахстана в рамках подготовки к предстоящим турнирам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), национальная команда проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 20 мая в Дворце водных видов спорта.

В период подготовки сборная дважды сыграет с Казахстаном - 7 и 9 мая. Оба матча начнутся в 18:00.

В состав команды на сбор вызваны:

Вратари: Эльчин Гасымов, Эмиль Омаров.

Полевые игроки: Эльшад Манафов, Камиль Гусейнов, Орхан Мамедов, Иса Зейналлы, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Камран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Иса Исаев.

Отметим, что данные встречи станут частью подготовки сборной Азербайджана к международным соревнованиям.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сахиб Мамедов: "Мы считаем себя одними из фаворитов"
16 Февраля 16:31
Пляжный футбол

Сахиб Мамедов: "Мы считаем себя одними из фаворитов"

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжному футболу оценил шансы команды
Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграет на чемпионате Европы
13 Февраля 18:07
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана по пляжному футболу сыграет на чемпионате Европы

Турнир дивизиона B пройдет в грузинском Батуми
Сборная Азербайджана по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы - ФОТО
14 Сентября 2025 15:24
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана по пляжному футболу завоевала бронзу чемпионата Европы - ФОТО

Наша команда разгромила Казахстан в матче за третье место
Сборная Азербайджана поборется за третье место
13 Сентября 2025 15:00
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана поборется за третье место

Наша команда сыграет с Казахстаном
Сахиб Мамедов: "Мы выполнили одну из главных миссий на чемпионате Европы"
12 Сентября 2025 14:43
Пляжный футбол

Сахиб Мамедов: "Мы выполнили одну из главных миссий на чемпионате Европы"

Главный тренер сказал, что команда хочет обыграть Румынию в полуфинале, чтобы выйти в Дивизион А
Сборная Азербайджана вышла в полуфинал чемпионата Европы
12 Сентября 2025 14:31
Пляжный футбол

Сборная Азербайджана вышла в полуфинал чемпионата Европы

На этой стадии команда встретится с Румынией

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным
1 Мая 18:16
Мировой футбол

"Реал Мадрид" намерен расстаться с Андреем Луниным

В качестве второго вратаря мадридский клуб рассматривает кандидатуру 19-летнего Хави Наварро
Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026"
1 Мая 21:14
Гребля

Азербайджанские гребцы завоевали девять медалей на "Кубке Президента-2026" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сборная успешно выступила на международной регате в Мингячевире

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию
2 Мая 09:13
Мировой футбол

Экс-игрок "Барселоны" хочет покинуть "Челси" и вернуться в Испанию

Форвард недоволен своим положением в лондонском клубе