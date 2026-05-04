Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два матча с Казахстаном

Сборная Азербайджана по пляжному футболу проведет два товарищеских матча против команды Казахстана в рамках подготовки к предстоящим турнирам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА), национальная команда проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 20 мая в Дворце водных видов спорта.

В период подготовки сборная дважды сыграет с Казахстаном - 7 и 9 мая. Оба матча начнутся в 18:00.

В состав команды на сбор вызваны:

Вратари: Эльчин Гасымов, Эмиль Омаров.

Полевые игроки: Эльшад Манафов, Камиль Гусейнов, Орхан Мамедов, Иса Зейналлы, Сабир Аллахгулиев, Рамиль Алиев, Камран Гурбатов, Байрам Байрамлы, Иса Исаев.

Отметим, что данные встречи станут частью подготовки сборной Азербайджана к международным соревнованиям.