Сахиб Мамедов: "Мы считаем себя одними из фаворитов"

Сборная Азербайджана по пляжному футболу намерена бороться за выход в дивизион A и считает себя одним из фаворитов предстоящего чемпионата Европы в дивизионе B.

"Группа пока не определена. Но если посмотреть на состав участников дивизиона B, то на бумаге мы выглядим одной из сильнейших команд. Турнир пройдет в Грузии, среди соперников будут Англия и Казахстан. Однако при качественной подготовке мы способны выйти в дивизион A и бороться за чемпионство. Соперники нам по силам", - заявил главный тренер сборной Сахиб Мамедов в комментариях report.az.

Напомним, что в дивизионе B чемпионата Европы выступят восемь команд - Азербайджан, Грузия, Латвия, Казахстан, Бельгия, Мальта, Англия и Норвегия.