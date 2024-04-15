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Три азербайджанских баскетболистки в "Топ-20" - мировой рейтинг

Баскетбол
Новости
15 Апреля 2024 15:21
Три азербайджанских баскетболистки в "Топ-20" - мировой рейтинг

После женского Олимпийского отборочного турнира по баскетболу 3х3 прошедшего в Гонконге, были объявлены рейтинговые таблицы ФИБА.

Как сообщает İdman.biz, успех сборной Азербайджана, которая, выиграв соревнования, получила лицензию на Летние Олимпийские игры Париж-2024, отразился и на позиции наших представителей.

В индивидуальном рейтинге баскетболисток Брианна Фрейзер, не участвовавшая в Гонконге, занимает 4-е место среди лучших в мире - 199,939 очка. Александра Молленхауэр также вошла в «Топ-10». Она занимает 9-е место с 163,227 очка. Дина Ульянова с 140,426 очка - 16-ая баскетболистка мира.

Женская сборная Азербайджана занимает 12 место в рейтинге команд. Трио Брианны, Дины и Александры занимает 5-е место среди европейских команд.

Азербайджан занимает 12-е место в рейтинге женской федерации. Это 8-й показатель в Европе - 622,327 очка.

Отметим, что наша баскетбольная команда впервые в истории командных видов спорта завоевала право на участие в Олимпийских играх.

İdman.biz

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