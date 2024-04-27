«Поскольку это была последняя игра в сезоне, ребята не смогли полноценно настроиться. Однако мы были близки к победе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Теймур Гусейнов.

Эксперт прокомментировал матч, который они проиграли «Гяндже» со счетом 82:86 в рамках 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Ошибки в конце матча привели к поражению. От имени тренерского штаба хочу поблагодарить ребят за игру в течение сезона. Мы очень молодая команда. Учитывая, что мы сформировали команду по ходу сезона, чемпионат мы провели на очень хорошем уровне. Не будем забывать, что в начале сезона мы играли с тремя легионерами.

По словам завершившего сезон тренера «Сумгаита», ему не посчастливилось выйти в плей-офф:

«Однако осталось совсем немного. Только несправедливые поражения от НТД-Индиго и «Хырдалана» испортили нашу работу. Надеюсь, в следующем сезоне мы выступим лучше. Рекомендую любителям баскетбола посмотреть интересные игры плей-офф».

Отметим, что «Сумгаит» завершил сезон на 7-м месте с 24 очками. «Гянджа» с 23 очками заняла 9-е место.

İdman.biz