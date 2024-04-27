27 Апреля 2024
RU

"Чемпионат мы провели на очень хорошем уровне"

Баскетбол
Новости
27 Апреля 2024 17:32
"Чемпионат мы провели на очень хорошем уровне"

«Поскольку это была последняя игра в сезоне, ребята не смогли полноценно настроиться. Однако мы были близки к победе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Теймур Гусейнов.

Эксперт прокомментировал матч, который они проиграли «Гяндже» со счетом 82:86 в рамках 18-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги:

«Ошибки в конце матча привели к поражению. От имени тренерского штаба хочу поблагодарить ребят за игру в течение сезона. Мы очень молодая команда. Учитывая, что мы сформировали команду по ходу сезона, чемпионат мы провели на очень хорошем уровне. Не будем забывать, что в начале сезона мы играли с тремя легионерами.

По словам завершившего сезон тренера «Сумгаита», ему не посчастливилось выйти в плей-офф:

«Однако осталось совсем немного. Только несправедливые поражения от НТД-Индиго и «Хырдалана» испортили нашу работу. Надеюсь, в следующем сезоне мы выступим лучше. Рекомендую любителям баскетбола посмотреть интересные игры плей-офф».

Отметим, что «Сумгаит» завершил сезон на 7-м месте с 24 очками. «Гянджа» с 23 очками заняла 9-е место.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Мы допустили ошибки в некоторых играх"
17:38
Баскетбол

"Мы допустили ошибки в некоторых играх"

«Мы также хорошо сыграли на подборах и выиграли»
"Гянджа" обыграла "Сумгаит"
15:58
Баскетбол

"Гянджа" обыграла "Сумгаит"

Сегодня прошел еще один матч заключительного тура регулярного чемпионата азербайджанской баскетбольной лиги
"Нефтчи" добился победы над "Серхедчи" - ВИДЕО - ФОТО
26 Апреля 21:12
Баскетбол

"Нефтчи" добился победы над "Серхедчи" - ВИДЕО - ФОТО

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф
Бедри Мерич: "Для меня это было сюрпризом" - ИНТЕРВЬЮ
26 Апреля 11:54
Баскетбол

Бедри Мерич: "Для меня это было сюрпризом" - ИНТЕРВЬЮ

"К сожалению, мне пришлось досрочно завершить профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем"
"В плей-офф нам предстоит встретиться с сильной командой"
25 Апреля 23:12
Баскетбол

"В плей-офф нам предстоит встретиться с сильной командой"

"Там все противники опасны"
"Хырдалан" вышел в плей-офф с победой - ВИДЕО - ФОТО
25 Апреля 21:00
Баскетбол

"Хырдалан" вышел в плей-офф с победой - ВИДЕО - ФОТО

Заключительный тур регулярного тура азербайджанской баскетбольной лиги набирает обороты

Самое читаемое

Разия Алиева хочет играть за границей: Переговоры продолжаются - ИНТЕРВЬЮ
25 Апреля 14:22
Волейбол

Разия Алиева хочет играть за границей: Переговоры продолжаются - ИНТЕРВЬЮ

"Будет сложно, но мы будем играть изо всех сил, чтобы победить"
"Король умер, и визирь тоже", прощание с иностранцами - АНАЛИТИКА
25 Апреля 12:18
Азербайджанский футбол

"Король умер, и визирь тоже", прощание с иностранцами - АНАЛИТИКА

Завершился полуфинальный этап Кубка Азербайджана
Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО
26 Апреля 20:13
Дзюдо

Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по дзюдо
Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО
07:39
Мировой футбол

Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО

Турецкий футболист Арда Гюлер забил второй гол в составе команды "Реала"