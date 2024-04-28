Разница в 15 очков от "НТД-Индиго" - ВИДЕО

Сегодня завершился регулярный чемпионат азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Хачмазе «НТД-Индиго» принял «Шеки». Баскетболисты Хачмаза, считавшиеся фаворитами матча, одержали победу с разницей в 15 очков. Команда Тахира Бахшиева вышла в плей-офф со 2-го места.

18-й тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго - Шеки - 85:70 (16:13, 27:20, 17:20, 25:17)

Олимпийский комплекс Хачмаза

Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Сабах" обыграл "Хазри" 77:65, "Хырдалан" - "Джалилабад" - 90:84, "Нефтчи" - "Серхедчи" - 73:69, "Гянджа" - "Сумгаит" - 86:82.

Сабах 18 15 3 1722-1478 (+244) 33 Хазри 18 14 4 1674-1447 (+227) 32 НТД-Индиго 18 13 5 1577-1485 (+92) 31 Хырдалан 18 12 6 1674-1636 (+38) 30 Нефтчи 18 12 6 1569-1463 (+104) 30 Серхедчи 18 7 11 1553-1579 (-26) 25 Сумгаит 18 6 12 1522-1639 (-117) 24 Джалилабад 18 5 13 1555-1664 (-109) 23 Гянджа 18 5 13 1520-1656 (-136) 23 Шеки 18 1 17 1332-1651 (-319) 19

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