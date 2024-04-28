Разница в 15 очков от "НТД-Индиго" - ВИДЕО

Сегодня завершился регулярный чемпионат азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает İdman.biz, в Хачмазе «НТД-Индиго» принял «Шеки». Баскетболисты Хачмаза, считавшиеся фаворитами матча, одержали победу с разницей в 15 очков. Команда Тахира Бахшиева вышла в плей-офф со 2-го места.
18-й тур АБЛ
14:00 НТД-Индиго - Шеки - 85:70 (16:13, 27:20, 17:20, 25:17)
Олимпийский комплекс Хачмаза
Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Сабах" обыграл "Хазри" 77:65, "Хырдалан" - "Джалилабад" - 90:84, "Нефтчи" - "Серхедчи" - 73:69, "Гянджа" - "Сумгаит" - 86:82.
|
Сабах
|
18
|
15
|
3
|
1722-1478 (+244)
|
33
|
Хазри
|
18
|
14
|
4
|
1674-1447 (+227)
|
32
|
НТД-Индиго
|
18
|
13
|
5
|
1577-1485 (+92)
|
31
|
Хырдалан
|
18
|
12
|
6
|
1674-1636 (+38)
|
30
|
Нефтчи
|
18
|
12
|
6
|
1569-1463 (+104)
|
30
|
Серхедчи
|
18
|
7
|
11
|
1553-1579 (-26)
|
25
|
Сумгаит
|
18
|
6
|
12
|
1522-1639 (-117)
|
24
|
Джалилабад
|
18
|
5
|
13
|
1555-1664 (-109)
|
23
|
Гянджа
|
18
|
5
|
13
|
1520-1656 (-136)
|
23
|
Шеки
|
18
|
1
|
17
|
1332-1651 (-319)
|
19
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