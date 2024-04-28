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Разница в 15 очков от "НТД-Индиго" - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
28 Апреля 2024 15:36
Разница в 15 очков от "НТД-Индиго" - ВИДЕО

Сегодня завершился регулярный чемпионат азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, в Хачмазе «НТД-Индиго» принял «Шеки». Баскетболисты Хачмаза, считавшиеся фаворитами матча, одержали победу с разницей в 15 очков. Команда Тахира Бахшиева вышла в плей-офф со 2-го места.

18-й тур АБЛ

14:00 НТД-Индиго - Шеки - 85:70 (16:13, 27:20, 17:20, 25:17)

Олимпийский комплекс Хачмаза

Отметим, что в первых 3-х матчах тура "Сабах" обыграл "Хазри" 77:65, "Хырдалан" - "Джалилабад" - 90:84, "Нефтчи" - "Серхедчи" - 73:69, "Гянджа" - "Сумгаит" - 86:82.

Сабах

18

15

3

1722-1478 (+244)

33

Хазри

18

14

4

1674-1447 (+227)

32

НТД-Индиго

18

13

5

1577-1485 (+92)

31

Хырдалан

18

12

6

1674-1636 (+38)

30

Нефтчи

18

12

6

1569-1463 (+104)

30

Серхедчи

18

7

11

1553-1579 (-26)

25

Сумгаит

18

6

12

1522-1639 (-117)

24

Джалилабад

18

5

13

1555-1664 (-109)

23

Гянджа

18

5

13

1520-1656 (-136)

23

Шеки

18

1

17

1332-1651 (-319)

19

İdman.biz

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