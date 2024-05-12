"Мы сыграли матч, похожий на день и ночь. В обеих частях имели место разные сценарии".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба "Хазри" Мурат Дикмен.

Турецкий специалист оценил свой выход в финал. Он сказал, что опыт сыграл свою роль в том, что они выбили НТД-Индиго из соревнований:

"После большого перерыва я еще раз напомнил своей команде, насколько важна защита в плей-офф. Мы ответили своей защитой на специальные атаки, подготовленные соперником, и сбалансировали игру в третьем периоде. Наша серия 18:5 показывает это. Мы взяли на себя инициативу и в прошлом периоде. Нам удалось победить и в добавленной части, используя опыт плей-офф. Раньше я участвовал во многих подобных матчах в своей стране".

По словам Дикмена, он был спокоен, потому что он знает, как готовиться и боротьсяв матче:

"Даже когда моя команда отставала на 18 очков, я был спокоен. Я поздравляю своих игроков с этим. Действительно, финал был их правом. Нам было очень сложно выступать в обоих финалах в первый сезон. Мы проиграли в одном. Надеюсь, что в финальных матчах с "Сабахом" мы покажем хороший баскетбол. Тогда мы достигнем цели с желаемой серией. Желаю успехов всем игрокам и тренерам, которые теперь будут играть в плей-офф".

Отметим, что второй матч полуфинала "Хазри" выиграл со счетом 86:81.

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