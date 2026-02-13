Бахрам Багирзаде: "Сегодня "Нефтчи" отдал пас "Карабаху", а завтра…" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Согласие "Нефтчи" на перенос игры Мисли Премьер-лиги против "Карабаха" вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Особенно остро решение восприняли фанаты "черно-белых", изначально выступавшие против подобных уступок. Своим мнением по этому поводу с İdman.Biz поделился заслуженный артист Азербайджана, известный футбольный болельщик Бахрам Багирзаде.

"Возможно, с точки зрения сухих футбольных законов "Нефтчи" поступил неправильно, но я рад, что клуб выбрал человеческий подход. Этим мы и отличаемся от других народов - умением идти навстречу друг другу и давать пасы не только на футбольных полях, но и в жизни. Сегодня "Нефтчи" дал такой пас "Карабаху". Уверен, завтра, когда "Нефтчи" будет представлять страну в еврокубках, "Карабах" ответит взаимностью", - отметил Бахрам Багирзаде.

Напомним, что после официального согласия столичного клуба ПФЛ перенесла матч "Нефтчи" - "Карабах", который должен был состояться 21 февраля, на более поздний срок.