13 Февраля 2026
RU

Бахрам Багирзаде: "Сегодня "Нефтчи" отдал пас "Карабаху", а завтра…" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат Азербайджана
Новости
13 Февраля 2026 17:22
20
Бахрам Багирзаде: "Сегодня "Нефтчи" отдал пас "Карабаху", а завтра…" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Согласие "Нефтчи" на перенос игры Мисли Премьер-лиги против "Карабаха" вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков. Особенно остро решение восприняли фанаты "черно-белых", изначально выступавшие против подобных уступок. Своим мнением по этому поводу с İdman.Biz поделился заслуженный артист Азербайджана, известный футбольный болельщик Бахрам Багирзаде.

"Возможно, с точки зрения сухих футбольных законов "Нефтчи" поступил неправильно, но я рад, что клуб выбрал человеческий подход. Этим мы и отличаемся от других народов - умением идти навстречу друг другу и давать пасы не только на футбольных полях, но и в жизни. Сегодня "Нефтчи" дал такой пас "Карабаху". Уверен, завтра, когда "Нефтчи" будет представлять страну в еврокубках, "Карабах" ответит взаимностью", - отметил Бахрам Багирзаде.

Напомним, что после официального согласия столичного клуба ПФЛ перенесла матч "Нефтчи" - "Карабах", который должен был состояться 21 февраля, на более поздний срок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" расстался с двумя игроками
13:27
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" расстался с двумя игроками

Контракты были расторгнуты до закрытия трансферного окна
Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен
12 Февраля 20:42
Чемпионат Азербайджана

Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесен

Встреча должна была состояться 21 февраля
Пресс-служба "Араз-Нахчывана": "У нас всего одна проблема перед 20-м туром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Февраля 14:25
Чемпионат Азербайджана

Пресс-служба "Араз-Нахчывана": "У нас всего одна проблема перед 20-м туром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В нахчыванском клубе прокомментировали слухи о финансовых трудностях
Азербайджанская Премьер-лига: четыре игрока пропустят 20-й тур
11 Февраля 11:22
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: четыре игрока пропустят 20-й тур

Футболисты отбывают дисквалификации после 19-го тура
Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Февраля 20:58
Чемпионат Азербайджана

Азербайджанская Премьер-лига: "Нефтчи" минимально обыграл "Габалу" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Матч прошел на стадионе Palms Sports Arena
Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"
10 Февраля 18:48
Чемпионат Азербайджана

Гурбан Гурбанов: "Возможный уход Ахундзаде станет потерей для команды"

Главный тренер "Карабаха" также прокомментировал победу над "Шамахы"

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены