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Четыре потери у "Нефтчи"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Апреля 2024 11:05
Четыре потери у "Нефтчи"

Уточнено состояние травмированных игроков "Нефтчи".

Как сообщили İdman.biz в пресс-службе клуба, представитель столицы отправится на встречу с "Араз-Нахчываном" XXX тура Премьер-лиги Азербайджана с четырьмя потерями.

Вместе с выздоравливающим Эмилем Балаевым этот матч придется пропустить Омеру Будулову, который лечится от ОРВИ. Агиль Мамедов, проходящий лечение от боли в колене, и Атаа Джабер, тренирующийся индивидуально, также не смогут сыграть в матче против "Араз-Нахчывана".

Отметим, что сегодняшний матч на "Нефтчи Арене" начнется в 19:00.

İdman.biz

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