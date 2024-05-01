Четыре соискателя на две медали, а еще двое... - АНАЛИТИКА

До завершения Премьер-лиги Азербайджана осталось всего 4 тура.

Как сообщает İdman.biz, "Карабах", сильно опережающий другие команды, давно завершил чемпионскую борьбу, и теперь идет беспощадная борьба за серебряную и бронзовую награды.

«Мы в метро или в автобусе?»

Ниже чемпиона верхняя часть Премьер-лиги невероятно плотная. Это можно сравнить разве что с пробками в общественном транспорте в часы пик. Четыре клуба Азербайджана попали в ситуацию, с которой столкнулись люди, спешащие на работу в метро или автобусе. Они тоже спешат и за наградой, и в Европу. Тот факт, что у «Сумгаита» и «Нефтчи» по 50 очков, а у «Зиры» и «Сабаха» - по 49, говорит о том, что с разницей в одно очко расположились 4 команды. Такую плотность можно встретить только в начале чемпионатов после 1-2 или 3-4 туров. Накануне финиша команды, занимающие 4 места подряд в турнирной таблице, находятся на расстоянии всего в 1 очко друг от друга, что является редким событием не только для Азербайджана, но и для мирового футбола.

«Сумгаит» ждет аутсайдеров

Если посмотреть на предстоящие встречи «Сумгаита», идущего на данный момент на втором месте, подопечным Самира Абасова, можно сказать, вполне повезло. Представитель «Города молодёжи» встретится с командами двух последних мест в двух матчах из четырёх. Помимо матчей против "Габалы", которая официально является последней, и "Кяпаза", сохранившего место в элите, испытание "Сабаилом" также вселяет надежду сумгаитцам. Надежды бакинского клуба на еврокубки тают, как свеча, и могут закончиться еще до поездки в Сумгаит. Более того, команда Абасова, одолевшая дома «Карабах», примет «моряков» на глазах у родных болельщиков. Единственной сложной дуэлью станет битва не на жизнь, а на смерть с "Сабахом".

XXXIII. «Кяпаз» - «Сумгаит»

XXXIV. «Сумгаит» - «Сабаил»

ХХХV. «Сабах» - «Сумгаит»

XXXVI. «Сумгаит» - «Габала»

От чемпиона к вице-чемпиону

Хоть «Нефтчи» и занимает третье место, календарь последних матчей не сулит ничего хорошего. Выездная дуэль как со старым, так и с новым чемпионом "Карабахом" может отбросить "черно-белых" на несколько шагов назад. Причем четырехматчевый финиш, который начнется со встречи с чемпионом, завершится встречей с последним вице-чемпионом. «Сабах» в последнее время не считается легким соперником для «Нефтчи». Правда, в середине этих двух непростых испытаний команде Миодрага Божовича предстоит домашний матч с «Кяпазом» и выездной матч с «Сабаилом». Но прибыли в этих встречах, где видны 6 очков, может не хватить не только на серебро, но и на бронзу.

XXXIII. "Карабах" - "Нефтчи"

XXXIV. «Нефтчи» - «Кяпаз»

ХХХV. «Сабаил» - «Нефтчи»

XXXVI. «Нефтчи» - «Сабах»

Очная борьба с дорогами и противниками

Поскольку у «Зиры» не осталось игр с находящимися впереди «Сумгаитом» и «Нефтчи», ей приходится ждать, пока они оступятся, чтобы получить место в тройке. Конечно, команда Рашада Садыхова должна набрать как можно больше очков. Но один из конкурентов - чемпион «Карабах». Хотя то, что агдамский клуб второй раз за сезон проиграет представителю поселка, кажется нереальным, другого выбора у бакинцев нет. Одноимённому представителю Зиры, который завершит сезон домашним матчем с «Сабаилом», предстоит две поезки на запад страны. Хотя «Туран Товуз» и «Кяпаз» - соперники, которых можно победить, выезды могут повлиять на общий результат команды.

XXXIII. "Туран Товуз" - "Зира"

XXXIV. «Зира» - «Карабах»

ХХХV. «Кяпаз» - «Зира»

XXXVI. «Зира» - «Сабаил»

Мечта о потрясающем финише

Финиш «Сабаха» будет совершенно другим. Бакинцам в первую очередь предстоит встретиться с «Араз-Нахчываном» и «Габалой», и потеря очков командой Крунослава Рендулича может стоить им очень дорого. Последние два тура могут отправить «Сабах» в еврокубки. Последовательные поединки с двумя соперниками в призовой и еврокубковой борьбе прояснят все вопросы.

XXXIII. "Араз-Нахчыван" - "Сабах"

XXXIV. "Габала" - "Сабах"

ХХХV. «Сабах» - «Сумгаит»

XXXVI. «Нефтчи» - «Сабах»

В поисках чудес

Еще две команды сохраняют шансы попасть в число призеров и сыграть в еврокубках. Маловероятно, что "Туран Товуз" и "Сабаил",у которых по 42 очка, преодолеют большую разницу в баллах. Повод так думать дает тот факт, что они отстают от 2-3 места на 8 очков и от 4-5 места - на 7. Сократить отставание от одной команды за 4 тура до финиша может было бы и возможным. Но надеяться на последовательные потери очков 3-4 соперниками не стоит.

Отметим, что сезон завершится 26 мая.

Вугар Хейруллаев

İdman.biz