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Фейр-плей в чемпионате Азербайджана: отличился Гурбанов - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
2 Мая 2024 10:51
Фейр-плей в чемпионате Азербайджана: отличился Гурбанов - ВИДЕО

Редкое событие произошло в I лиге чемпионата Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что это произошло во время встречи «Дифаи-Агсу» - «Мингячевир».

На 82-й минуте матча, гости нарушили правила фейр-плей. Одноименный представитель Мингячевира провел атаку и забил гол вместо того, чтобы отдать мяч сопернику после аута.

Это вызвало серьезное недовольство соперника. Главный тренер «Мингячевира» Адаим Нифталиев, чтобы устранить эту ошибку, дал своим подопечным особую задачу в связи с фейр-плей.

После пропущенного представителем Агсу гола, когда игра началась в центре поля, все игроки «Мингячевира» отошли в сторону. Байрамали Гурбанов легко и без сопротивления забил гол в ворота соперника.

Отметим, что матч завершился победой «Дифаи-Агсу» со счетом 4:1.

İdman.biz

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