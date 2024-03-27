Азербайджан обошел Вьетнам в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана продвинулась в неофициальной онлайн-версии рейтинга ФИФА.

İdman.biz сообщает, что наша команда обошла Вьетнам.

Этому способствовали результаты матчей с Монголией (1:0) и Болгарией (1:1). Наша сборная набрала 1177,83 балла. Это вывело нашу команду на 112-е место. Столкнувшись с большой потерей очков, сборная Вьетнама опустилась со 105-го места на 115-е.

Отметим, что ФИФА объявит рейтинг национальных сборных 4 апреля. Наша команда занимает 113-е место в итоговом списке с 1174,22 балла.

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