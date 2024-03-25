Гурбаном Гурбановым интересуется "Спартак"

Главный тренер "Карабаха" Гурбаном Гурбановым интересуется еще один зарубежный клуб.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил футбольный агент Рамиль Адыгозалов.

В своем заявлении для российской прессы он заявил, что Гильермо Абаскаль может быть заменен 52-летним азербайджанским специалистом:

"Гурбан Гурбанов провел отличный сезон. Это не первый такой сезон. Он, наконец, так далеко продвинулся в Европе. Я думаю, что большинство клубов обратили на него внимание. Были разговоры о "Лацио", чемпионате Турции. Думаю, "Спартак" тоже его смотрел. Логично, что на Гурбанова будет большой спрос. "Спартак" - это большой проект. Не только Гурбанов, но и любой тренер будет заинтересован в этом клубе. Хотя российские клубы сейчас в еврокубках не играют".

Отметим, что "Карабах" в этом сезоне вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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