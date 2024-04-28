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"Габала" покинет Премьер-лигу?

Азербайджанский футбол
Новости
28 Апреля 2024 09:38
"Габала" покинет Премьер-лигу?

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут очередные матчи XXXII тура.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоятся три встречи.

Одноименная команда примет «Кяпаз» в Габале. В поединке аутсайдеров может определиться команда, которая покинет Премьер-лигу. Если «Габала» потеряет очки, она потеряет шанс покинуть последнею строчку. Ничьей достаточно, чтобы «Кяпазу» удалось избавиться от опасности вылета в I лигу.

«Нефтчи» встретится с «Туран Товузом» на своем поле. Бакинцам необходимо победить, чтобы вернуть себе место в тройке. А западному клубу необходимо пройти тур без потерь, чтобы приблизиться к зоне еврокубков.

В Сумгаите представитель одноименного города встретится с «Карабахом». Агдамский клуб, обеспечивший себе чемпионство, намерен положить конец неудачам в последних турах. «Сумгаит», который выступит без главного тренера Самира Абасова, отправившегося на стажировку в стан «Барселоны», должен набрать важные очки для квалификации в еврокубки.

Отметим, что тур завершится 29 апреля.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXII тур

28 апреля (воскресенье)

15:30. "Габала" - "Кяпаз"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Габалинский городской стадион

17:45. «Нефтчи» – «Туран Товуз»
Главный судья: Раван Хамзазаде
«Нефтчи Арена»

20:00. «Сумгаит» – «Карабах»
Главный судья: Рауф Джабаров
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде

М

Клубы

И

В

Н

П

Р-М

О

1

Карабах

31

23

4

4

85-31

73

2

Зира

31

13

10

8

29-19

49

3

Сабах

32

14

7

11

46-38

49

4

Сумгаит

31

12

11

8

32-34

47

5

Нефтчи

31

13

8

10

40-33

47

6

Сабаил

32

11

9

12

47-51

42

7

Туран Товуз

31

11

9

11

47-44

42

8

Араз-Нахчыван

31

8

8

15

28-44

32

9

Кяпаз

31

8

7

16

36-59

31

10

Габала

31

4

5

22

23-60

17

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 13 голов, Яссин Бенсия ("Карабах") - 12 голов, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 10 голов.

İdman.biz

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