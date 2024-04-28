"Габала" покинет Премьер-лигу?

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут очередные матчи XXXII тура.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоятся три встречи.
Одноименная команда примет «Кяпаз» в Габале. В поединке аутсайдеров может определиться команда, которая покинет Премьер-лигу. Если «Габала» потеряет очки, она потеряет шанс покинуть последнею строчку. Ничьей достаточно, чтобы «Кяпазу» удалось избавиться от опасности вылета в I лигу.
«Нефтчи» встретится с «Туран Товузом» на своем поле. Бакинцам необходимо победить, чтобы вернуть себе место в тройке. А западному клубу необходимо пройти тур без потерь, чтобы приблизиться к зоне еврокубков.
В Сумгаите представитель одноименного города встретится с «Карабахом». Агдамский клуб, обеспечивший себе чемпионство, намерен положить конец неудачам в последних турах. «Сумгаит», который выступит без главного тренера Самира Абасова, отправившегося на стажировку в стан «Барселоны», должен набрать важные очки для квалификации в еврокубки.
Отметим, что тур завершится 29 апреля.
Азербайджанская Премьер-лига
XXXII тур
28 апреля (воскресенье)
15:30. "Габала" - "Кяпаз"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Габалинский городской стадион
17:45. «Нефтчи» – «Туран Товуз»
Главный судья: Раван Хамзазаде
«Нефтчи Арена»
20:00. «Сумгаит» – «Карабах»
Главный судья: Рауф Джабаров
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде
|
М
|
Клубы
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Карабах
|
31
|
23
|
4
|
4
|
85-31
|
73
|
2
|
Зира
|
31
|
13
|
10
|
8
|
29-19
|
49
|
3
|
Сабах
|
32
|
14
|
7
|
11
|
46-38
|
49
|
4
|
Сумгаит
|
31
|
12
|
11
|
8
|
32-34
|
47
|
5
|
Нефтчи
|
31
|
13
|
8
|
10
|
40-33
|
47
|
6
|
Сабаил
|
32
|
11
|
9
|
12
|
47-51
|
42
|
7
|
Туран Товуз
|
31
|
11
|
9
|
11
|
47-44
|
42
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
31
|
8
|
8
|
15
|
28-44
|
32
|
9
|
Кяпаз
|
31
|
8
|
7
|
16
|
36-59
|
31
|
10
|
Габала
|
31
|
4
|
5
|
22
|
23-60
|
17
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 13 голов, Яссин Бенсия ("Карабах") - 12 голов, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 10 голов.
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