"Габала" покинет Премьер-лигу?

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдут очередные матчи XXXII тура.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоятся три встречи.

Одноименная команда примет «Кяпаз» в Габале. В поединке аутсайдеров может определиться команда, которая покинет Премьер-лигу. Если «Габала» потеряет очки, она потеряет шанс покинуть последнею строчку. Ничьей достаточно, чтобы «Кяпазу» удалось избавиться от опасности вылета в I лигу.

«Нефтчи» встретится с «Туран Товузом» на своем поле. Бакинцам необходимо победить, чтобы вернуть себе место в тройке. А западному клубу необходимо пройти тур без потерь, чтобы приблизиться к зоне еврокубков.

В Сумгаите представитель одноименного города встретится с «Карабахом». Агдамский клуб, обеспечивший себе чемпионство, намерен положить конец неудачам в последних турах. «Сумгаит», который выступит без главного тренера Самира Абасова, отправившегося на стажировку в стан «Барселоны», должен набрать важные очки для квалификации в еврокубки.

Отметим, что тур завершится 29 апреля.

Азербайджанская Премьер-лига

XXXII тур

28 апреля (воскресенье)

15:30. "Габала" - "Кяпаз"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

Габалинский городской стадион

17:45. «Нефтчи» – «Туран Товуз»

Главный судья: Раван Хамзазаде

«Нефтчи Арена»

20:00. «Сумгаит» – «Карабах»

Главный судья: Рауф Джабаров

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде

М Клубы И В Н П Р-М О 1 Карабах 31 23 4 4 85-31 73 2 Зира 31 13 10 8 29-19 49 3 Сабах 32 14 7 11 46-38 49 4 Сумгаит 31 12 11 8 32-34 47 5 Нефтчи 31 13 8 10 40-33 47 6 Сабаил 32 11 9 12 47-51 42 7 Туран Товуз 31 11 9 11 47-44 42 8 Араз-Нахчыван 31 8 8 15 28-44 32 9 Кяпаз 31 8 7 16 36-59 31 10 Габала 31 4 5 22 23-60 17

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 17 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 13 голов, Яссин Бенсия ("Карабах") - 12 голов, Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 10 голов.

İdman.biz