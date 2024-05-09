Дорога в Париж: Наши "классики" начинают борьбу

Сегодня стартует Всемирный олимпийский квалификационный турнир по борьбе.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в Стамбуле (Турция) на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.
Четыре «классика» сборной Азербайджана будут бороться за последние лицензии на Париж-2024. Для этого наши представители постараются занять одно из трёх первых мест.
Классическая борьба
60 кг
В квалификационном раунде Мурад Мамедов встретится с Александром Юркянсом (Латвия).
87 кг
Соперником Рафига Гусейнова в отборочном раунде станет Ильяс Пагкалидис (Греция).
97 кг
Мурад Ахмадиев, начинающий соревнования с этапа квалификации, встретится с Ричардом Карельсоном (Эстония).
130 кг
Чтобы пройти квалификацию, Шариату нужно победить Николаоса Нтуньяса (Греция).
Отметим, что перед турниром в Стамбуле сборная Азербайджана завоевала 6 лицензий по вольной борьбе и 2 - по греко-римской. Завтра на ковер выйдут 5 борцов нашей женской сборной.
İdman.biz