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Дорога в Париж: Наши "классики" начинают борьбу

Борьба
Новости
9 Мая 2024 09:39
Дорога в Париж: Наши "классики" начинают борьбу

Сегодня стартует Всемирный олимпийский квалификационный турнир по борьбе.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований в Стамбуле (Турция) на ковер выйдут борцы греко-римского стиля.

Четыре «классика» сборной Азербайджана будут бороться за последние лицензии на Париж-2024. Для этого наши представители постараются занять одно из трёх первых мест.

Классическая борьба
60 кг
В квалификационном раунде Мурад Мамедов встретится с Александром Юркянсом (Латвия).

87 кг
Соперником Рафига Гусейнова в отборочном раунде станет Ильяс Пагкалидис (Греция).

97 кг
Мурад Ахмадиев, начинающий соревнования с этапа квалификации, встретится с Ричардом Карельсоном (Эстония).

130 кг
Чтобы пройти квалификацию, Шариату нужно победить Николаоса Нтуньяса (Греция).

Отметим, что перед турниром в Стамбуле сборная Азербайджана завоевала 6 лицензий по вольной борьбе и 2 - по греко-римской. Завтра на ковер выйдут 5 борцов нашей женской сборной.

İdman.biz

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