АФФА объявила дату, когда обсудит количество и лимит команд

Объявлены время и дневник заседания Исполкома АФФА.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.
Мероприятие пройдет 13 мая в административном здании АФФА. В повестке дня заседания, которое начнется в 15.00, 4 вопроса.
1. Обсуждение стратегии развития АФФА.
- Определение целей развития
- Написание стратегии
2. Обсуждение увеличения количества команд в Премьер-лиге Азербайджана.
3. Обсуждение легионерского лимита, который будет применяться в сезоне 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.
4. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.
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