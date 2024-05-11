11 Мая 2024
RU

АФФА объявила дату, когда обсудит количество и лимит команд

Азербайджанский футбол
Новости
11 Мая 2024 11:22
АФФА объявила дату, когда обсудит количество и лимит команд

Объявлены время и дневник заседания Исполкома АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Мероприятие пройдет 13 мая в административном здании АФФА. В повестке дня заседания, которое начнется в 15.00, 4 вопроса.

1. Обсуждение стратегии развития АФФА.
- Определение целей развития
- Написание стратегии

2. Обсуждение увеличения количества команд в Премьер-лиге Азербайджана.

3. Обсуждение легионерского лимита, который будет применяться в сезоне 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.

4. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Должность главного тренера сборной под вопросом и для Арифа Асадова: "У нас не было переговоров"
13:02
Азербайджанский футбол

Должность главного тренера сборной под вопросом и для Арифа Асадова: "У нас не было переговоров"

"Если АФФА захочет, чтобы я возглавил сборную..."
Кто повезет нашу сборную в Венгрию?
12:33
Азербайджанский футбол

Кто повезет нашу сборную в Венгрию?

Сегодня был объявлен ​​дневник очередного заседания Исполкома АФФА
"Карабах" сыграет в гостях
10:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" сыграет в гостях

Сегодня пройдут очередные игры в Премьер-лиге Азербайджана
Объявлена ​​позиция "Карабаха" в мировом рейтинге, большой скачок от "Зиры"
09:29
Азербайджанский футбол

Объявлена ​​позиция "Карабаха" в мировом рейтинге, большой скачок от "Зиры"

Обнародован мировой рейтинг клубов
Команду Рахиля разгромили - ВИДЕО
10 Мая 23:46
Азербайджанский футбол

Команду Рахиля разгромили - ВИДЕО

Азербайджанский футболист Рахиль Мамедов провел свой очередной матч в чемпионате Польши
"Мы должны забыть игру с "Карабахом" и смотреть в будущее"
10 Мая 22:07
Азербайджанский футбол

"Мы должны забыть игру с "Карабахом" и смотреть в будущее"

"Нас ждут два финала"

Самое читаемое

Дорога в Париж: Только Мария Стадник
10 Мая 16:22
Борьба

Дорога в Париж: Только Мария Стадник

В Стамбуле (Турция) продолжается Всемирный олимпийский квалификационный турнир по борьбе
Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО
9 Мая 01:01
Мировой футбол

Фантастическая развязка в матче "Реал" - "Бавария" - ВИДЕО

Сегодня завершится полуфинальный этап Лиги Чемпионов

"Реал" пошёл на хитрость
8 Мая 21:44
Мировой футбол

"Реал" пошёл на хитрость

Такую же хитрость "Реал" использовал на предыдущей стадии Лиги чемпионов в домашнем матче против "Манчестер Сити"
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
8 Мая 14:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Команда Гурбана Гурбанова забила 2 и более голов в 13-й домашней игре подряд