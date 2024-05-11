АФФА объявила дату, когда обсудит количество и лимит команд

Объявлены время и дневник заседания Исполкома АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Мероприятие пройдет 13 мая в административном здании АФФА. В повестке дня заседания, которое начнется в 15.00, 4 вопроса.

1. Обсуждение стратегии развития АФФА.

- Определение целей развития

- Написание стратегии

2. Обсуждение увеличения количества команд в Премьер-лиге Азербайджана.

3. Обсуждение легионерского лимита, который будет применяться в сезоне 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана.

4. Обсуждение бюджета АФФА на 2024 год.

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