Самет Айбаба прилетает в Баку за Жуниньо

Спортивный директор "Бешикташа" Самет Айбаба прилетит в Баку до конца сезона для трансфера нападающего "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Как передает İdman.biz, об этом сообщило турецкое издание "Fotomaç".

Сообщается, что Айбаба, которому очень понравилась игра бразильского футболиста, связался с "Карабахом" после получения одобрения руководства "черных орлов". Хотя чемпион Азербайджана хочет за трансфер 8 миллионов евро, также подчеркивается, что сумма будет снижена. По этой причине стамбульцы планируют завершить трансфер бразильца до конца сезона.

Отметим, что Самет Айбаба наблюдал за выездным матчем "Карабаха" против "Байера" (2:3) в рамках 1/8 финала Лиги Европы на "БайАрене" и высказал положительное мнение о Жуниньо.

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