23 Марта 2024
RU

Самет Айбаба прилетает в Баку за Жуниньо

Азербайджанский футбол
Новости
23 Марта 2024 10:37
Самет Айбаба прилетает в Баку за Жуниньо

Спортивный директор "Бешикташа" Самет Айбаба прилетит в Баку до конца сезона для трансфера нападающего "Карабаха" Олавио Жуниньо.

Как передает İdman.biz, об этом сообщило турецкое издание "Fotomaç".

Сообщается, что Айбаба, которому очень понравилась игра бразильского футболиста, связался с "Карабахом" после получения одобрения руководства "черных орлов". Хотя чемпион Азербайджана хочет за трансфер 8 миллионов евро, также подчеркивается, что сумма будет снижена. По этой причине стамбульцы планируют завершить трансфер бразильца до конца сезона.

Отметим, что Самет Айбаба наблюдал за выездным матчем "Карабаха" против "Байера" (2:3) в рамках 1/8 финала Лиги Европы на "БайАрене" и высказал положительное мнение о Жуниньо.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Бахлул Мустафазаде: "Иногда получается, а иногда - нет"
12:33
Азербайджанский футбол

Бахлул Мустафазаде: "Иногда получается, а иногда - нет"

"Я стараюсь забивать больше голов"
Матч "Нефтчи" - "Спартак" начнется с минуты молчания
12:22
Азербайджанский футбол

Матч "Нефтчи" - "Спартак" начнется с минуты молчания

Встреча начнется в 18:00
Андрей Лунев возвращается в "Карабах", не сыграв за сборную
12:14
Азербайджанский футбол

Андрей Лунев возвращается в "Карабах", не сыграв за сборную

Произошло изменение в плане подготовки сборной России, с которой на сборах находится вратарь "Карабаха" Андрей Лунев
Это не "барометр", нельзя превращать победы в праздники, а поражения - в трагедии - АНАЛИТИКА
12:09
Азербайджанский футбол

Это не "барометр", нельзя превращать победы в праздники, а поражения - в трагедии - АНАЛИТИКА

Будь то в рамках проекта или на уровне неофициальных, небольших - четырехкомандных мини-турниров, в любом случае товарищеские матчи не имеют большого значения
"Не знаю, что нас ждет завтра"
11:35
Азербайджанский футбол

"Не знаю, что нас ждет завтра"

"Я никогда не видел такого слабого соперника в футбольной истории Азербайджана"
"Нефтчи" встретится со "Спартаком"
10:41
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" встретится со "Спартаком"

"Нефтчи" проведет международную товарищескую встречу

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1
20 Марта 20:43
Азербайджанский футбол

Азербайджан разгромил Молдову - 4:1

Сборная Азербайджана по женскому футболу U 17 провела свой последний матч во 2-й группе Лиги Б в рамках II тура отборочного этапа чемпионата Европы
Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой
20 Марта 15:12
Азербайджанский футбол

Рекорд Гурбана Гурбанова под угрозой

Определена командная статистика игроков сборной Азербайджана, которая 22 марта проведет свою первую игру в 2024 году
Сезон для него завершен
20 Марта 22:32
Мировой футбол

Сезон для него завершен

Известный футболист на этот раз травмировал правое колено
На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО
22 Марта 08:11
Мировой футбол

На пути к ЕВРО-2024: Грузия и Украина в финале, разгром от Греции - ВИДЕО

Стартовала стадия плей-офф ЕВРО-2024