Реакция Жуниньо на интерес зарубежных клубов: "Горжусь"

«Этот вопрос сейчас интересует всех».

Об этом İdman.biz заявил нападающий "Карабаха" Олавио Жуниньо.

27-летний бразильский футболист прокомментировал тот факт, что его имя муссируется в связи с интересом различных клубов. По его словам, он воспринимает возникновение подобных новостей как нормальное явление.

Жуниньо также уточнил новость о том, что спортивному директору "Бешикташа" Самету Айбабе он понравился во встрече с "Байером" в Лиге Европы и что на повестке дня стоит его переход к представителю Стамбула:

"Я не хочу подробно комментировать это. У меня есть контракт с «Карабахом». Я горжусь тем, что нахожусь в команде и в Азербайджане. Я счастлив в «Карабахе».

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо запомнился 23 голами и 7 результативными передачами в 43 матчах, в которых он выступал в составе "Карабаха".

Банучичак Гусейнли

İdman.biz