22 Мая 2024
RU

Сборная Азербайджана примет участие в международном турнире

Азербайджанский футбол
Новости
20 Мая 2024 15:00
68
Сборная Азербайджана примет участие в международном турнире

Сборная Азербайджана U19 примет участие в товарищеском турнире.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Турнир, который пройдет с 3 по 11 июня, примет молдавский Тирасполь. Соперниками нашей сборной станут команды Казахстана, Турции и Молдовы.

U-19 встретятся со сверстниками из Казахстана и Молдовы на стадионе «Шериф» в Тирасполе, а U-20 - со сборной Турции на стадионе «Динамо» в Бендерах. Матчи в Тирасполе начнутся в 20:30 по бакинскому времени, остальные игры - в 18:00.

Для формирования команды 22-23 мая в Центре подготовки национальной сборной пройдут игры селекционнго характера. U-19 проведет учебно-тренировочный сбор в Баку с 27 мая по 2 июня.

4 июня
20:30. Азербайджан (U-19) – Казахстан (U-19)

7 июня
18:00. Азербайджан (U-19) – Турция (U-20)

10 июня
20:30. Азербайджан (U-19) – Молдова (U-19)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024
15:03
Азербайджанский футбол

Вратарь "Карабаха" на ЕВРО-2024

Вратарь включен в предварительный состав сборной Грузии на континентальное первенство
ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном
13:49
Азербайджанский футбол

ЖЕЛАНИЕ главного тренера сборной Турции на игру с Азербайджаном

"Матчи против Азербайджана являются одними из самых важных игр в группе"
"Карабах" провел в Катаре 4 матча
13:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" провел в Катаре 4 матча

Команды агдамского клуба U-15 и U-17 сыграли в матчах в рамках "Aspire Academy Friendly Series"
В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана
12:50
Азербайджанский футбол

В продажу поступят билеты на финал Кубка Азербайджана

Матч, который состоится 2 июня, начнется в 20:00
Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"
12:21
Азербайджанский футбол

Айгюн Кязимова на матче "Карабах" - "Зира"

Мероприятие начнется в 19:00
Игрок "Фенербахче": "Мы хотим обыграть Азербайджан и поехать в Баку мотивированными"
12:20
Азербайджанский футбол

Игрок "Фенербахче": "Мы хотим обыграть Азербайджан и поехать в Баку мотивированными"

"Мы очень счастливы и взволнованы"

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"