Бомбардир сопернику нашей сборной не поможет

Нападающий сборной Казахстана Бахтияр Зайнутдинов может пропустить товарищеский матч с Азербайджаном.
Как сообщает İdman.biz, главный тренер сборной Магомед Адиев намерен дать полузащитнику «Бешикташа» отдых в июньских матчах.
Нападающий сборной Казахстана только что вернулся на поле, пропустив несколько матчей турецкого клуба из-за травмы. По этой причине главный тренер принял первоначальное решение не нагружать его, чтобы защитить.
Отметим, что сборные Азербайджана и Казахстана встретятся 11 июня в Венгрии.
İdman.biz