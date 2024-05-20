Бомбардир сопернику нашей сборной не поможет

Нападающий сборной Казахстана Бахтияр Зайнутдинов может пропустить товарищеский матч с Азербайджаном.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер сборной Магомед Адиев намерен дать полузащитнику «Бешикташа» отдых в июньских матчах.

Нападающий сборной Казахстана только что вернулся на поле, пропустив несколько матчей турецкого клуба из-за травмы. По этой причине главный тренер принял первоначальное решение не нагружать его, чтобы защитить.

Отметим, что сборные Азербайджана и Казахстана встретятся 11 июня в Венгрии.

İdman.biz