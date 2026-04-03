На сборные Азербайджана по футболу потрачено более 27 миллионов манатов - ФОТО/ВИДЕО

Расходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2025 году составили 49 миллионов 110 тысяч 811 манатов, из которых более половины направлено на национальные сборные.

Как сообщает İdman.Biz, согласно финансовому отчету АФФА, на содержание сборных было потрачено 27 миллионов 881 тысяча 267 манатов.

Значительная часть средств также пришлась на зарплаты и командировки - 8 миллионов 128 тысяч 465 манатов, выплаты судьям и инспекторам - 4 миллиона 40 тысяч 35 манатов, а также организацию матчей - 2 миллиона 441 тысяча манатов.

На проведение соревнований среди юношеских лиг (от U-10 до U-19), региональной лиги АФФА и других турниров направлено 2 миллиона 371 тысяча 143 маната.