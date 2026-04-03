На сборные Азербайджана по футболу потрачено более 27 миллионов манатов - ФОТО/ВИДЕО

Расходы Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) в 2025 году составили 49 миллионов 110 тысяч 811 манатов, из которых более половины направлено на национальные сборные.
Как сообщает İdman.Biz, согласно финансовому отчету АФФА, на содержание сборных было потрачено 27 миллионов 881 тысяча 267 манатов.
Значительная часть средств также пришлась на зарплаты и командировки - 8 миллионов 128 тысяч 465 манатов, выплаты судьям и инспекторам - 4 миллиона 40 тысяч 35 манатов, а также организацию матчей - 2 миллиона 441 тысяча манатов.
На проведение соревнований среди юношеских лиг (от U-10 до U-19), региональной лиги АФФА и других турниров направлено 2 миллиона 371 тысяча 143 маната.
Кроме того, на внедрение системы VAR выделено 978 тысяч 200 манатов, на охрану - 556 тысяч 437 манатов, транспорт - 472 тысячи 940 манатов, развитие массового футбола - 370 тысяч 71 манат, авиабилеты и гостиницы - 341 тысяча 40 манатов.
Прочие расходы включили лицензирование и финансы (267 тысяч 630 манатов), хозяйственные нужды (214 тысяч 94 маната), маркетинг и спонсорство (208 тысяч 220 манатов), проект "Элитный тренер" (185 тысяч 996 манатов), образование (179 тысяч 806 манатов), коммунальные и коммуникационные услуги (162 тысячи 100 манатов), а также другие статьи расходов.
Отметим, что в общую сумму также вошли расходы на прием представителей УЕФА, судей и инспекторов, назначаемых на матчи азербайджанских клубов в еврокубках.
