Арне Слот: "Ливерпуль" должен быть готов к трудностям в матче с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал предстоящий матч 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист подчеркнул, что команда должна быть готова к серьезным испытаниям.

"Исходя из собственного опыта, могу сказать, что этот матч на протяжении многих лет привлекает внимание болельщиков по всему миру. Еще работая в Голландии, я всегда следил за этим противостоянием из за уровня футбола и борьбы двух команд за лидерство в Премьер лиге. После перехода в "Ливерпуль" и трех матчей против "Сити" я еще лучше понял требования такого уровня. Никто не должен сомневаться, насколько высокую планку нужно преодолеть, чтобы победить команду Хосепа Гвардиолы", - заявил Слот.

Наставник отметил, что в подобных играх нет места компромиссам. "Нужно выкладываться с первой до последней минуты и быть готовыми к трудностям. При Хосепе "Сити" всегда проверяет соперника на прочность. Мы должны быть готовы к этому как на поле, так и за его пределами. Также мы понимаем ответственность перед болельщиками и обязаны сделать все возможное, чтобы оправдать их ожидания", - добавил он.

Матч 25-го тура английской Премьер лиги между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится сегодня, 8 февраля.