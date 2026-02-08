8 Февраля 2026
Бывший защитник сборной Азербайджана: "Карабах" по частям разбирают"

Азербайджанский футбол
Новости
8 Февраля 2026 10:45
Бывший защитник сборной Азербайджана: "Карабах" по частям разбирают"

Бывший защитник сборной Азербайджана Эмин Агаев высказался о возможном уходе защитника "Карабаха" Эльвина Джафаргулиева в зарубежный клуб.

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист считает, что игроку стоит рассмотреть варианты продолжения карьеры за пределами страны.

"Мне нравится игра Эльвина, он постоянно развивается. Если у него есть хорошие предложения, над ними нужно думать. Я считаю, что стоит уехать и попробовать себя. Вернуться домой всегда можно, а вот уехать иногда бывает поздно", - цитирует слова Агаева futbolinfo.az.

Он также отметил, что при наличии конкретного и устраивающего клуб предложения препятствий со стороны тренерского штаба быть не должно. "Если предложение будет конкретным и устроит "Карабах", думаю, Гурбан Гурбанов не станет ему мешать. Успехи в еврокубках имеют и обратную сторону - команду по частям разбирают, и потом приходится заново строить состав", - подчеркнул Агаев.

İdman.Biz
