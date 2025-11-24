Футболисты "Карабаха" прибыли в Италию - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Игроки азербайджанского футбольного клуба "Карабах" прибыли в Италию, где пройдет матч с "Наполи" в рамках пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает İdman.Biz, об этом "скакуны" сообщили в своих социальных сетях.

Встреча состоится в ночь с 25 на 26 ноября на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе. Начало игры - в 00:00 по бакинскому времени.

18:50

После четырех туров "Карабах" занимает 15-е место в таблице общего этапа с 7 очками в активе, "Наполи" (4) - на 24-й строчке.

İdman.Biz