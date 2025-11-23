24 Ноября 2025
Нападающий "Сумгайыта" раскритиковал судейство после матча с "Карабахом"

23 Ноября 2025 17:13
Нападающий "Сумгайыта" раскритиковал судейство после матча с "Карабахом"

Футболист "Сумгайыта" Александр Рамалингом высказался после поражения своей команды от "Карабах" (2:4) в рамках XII тура Премьер-лиги Азербайджана по фтуболу, сообащет İdman.Biz.

Нападающий отметил, что команда выложилась на поле, однако результат оказался разочаровывающим.

"На стадионе была отличная атмосфера. Да, мы не смогли взять три очка, но от первой до последней минуты отдали все силы. Жаль, что результат не оправдал ожиданий", - цитирует слова футболиста sportinfo.az.

Рамалингом также подчеркнул, что команда уже второй раз в сезоне достойно выглядит в матчах против действующего чемпиона: "Мы хорошо работаем на тренировках. Вся команда старается выкладываться в каждом эпизоде".

Футболист особенно выделил момент с удалением, которое, по его словам, предопределило исход встречи: "Я считаю, что у нас был шанс вернуться в игру. Но красная карточка была слишком жестким решением и фактически убила матч. Для меня это не была вторая желтая. Хуже всего, что у игрока уже была желтая".

Он также прокомментировал эпизод с показыванием ему желтой карточки в первом тайме: "Судья сказал, что я не выходил один на один, но я не уверен. Мы что можем сделать? Решения принимают они".

Коснулся Рамалингом и не реализованного пенальти: "Такое случилось со мной впервые. Три года я не промахивался с пенальти".

Нападающий добавил, что после матча обсудил эпизод с тренером и партнерами по команде: "Конечно, мы поговорили. Да, я ошибся, но команда должна набирать очки. Я несу за это ответственность".

