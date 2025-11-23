Премьер-лига Азербайджана: "Имишли" одерживает волевую победу над "Нефтчи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился последний матч XII тура Mисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Нефтчи" принимал "Имишли". Встреча окончилась волевой победой гостей - 2:3.
Как передает İdman.Biz, на 10-й минуте хозяев вывел вперед Абубакар, реализовав пенальти. Спустя 3 минуты счет сравнял Морган. На 59-й минуте капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов вновь вывел свою команду вперед. Однако уже на 63-й минуте счет сравнял Диогу Ролло. Точку в матче на 88-й минуте поставил футболист "Имишли" Эдвин Бангера - 2:3.
19:17
18:54
18:52
18:33
18:18
17:42
17:40
17:30
"Нефтчи": Кенан Пирич, Эмин Махмудов (к), Эльвин Бадалов, Ифеаньи Мэтью, Венсан Абубакар, Фалайе Сако, Мустафа Сек, Игор Рибейро, Имад Фараж, Фредди Варгас, Хордан Ресабала.
"Имишли": Андрей Синенко, Азер Салахлы (к), Рафаэл Вегас, Никола Караклаич, Эдвин Бангера, Роналдо Родригес, Йау Мозес, Диогу Алмейда, Диогу Ролло, Эзекиель Морган, Луис Сильвестр.
11:30
Сегодня в Mисли Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдет очередной поединок XII тура.
Как сообщает İdman.Biz, "Нефтчи" на своем поле примет "Имишли".
Матч начнется в 17:30 на стадионе Palms Sports Arena.
"Нефтчи" занимает седьмое место с 15 очками, а "Имишли" располагается на девятой строчке, имея в активе 12 баллов.
Поединок обслужат судьи Джавид Джалилов, Камран Байрамов, Муслим Алиев и Ислам Мамедов. За работой видеопомощника арбитра будут следить Турал Курбанов (VAR) и Асиман Азизли (AVAR). Инспектор матча - Иманхан Султани, представитель АФФА - Эльгиз Аббасов.