"Сабах" и "Шамахы" не смогли забить друг другу - ОБНОВЛЕНО

Завершился очередной матч XII тура Премьер -лиги Азербайджана по футболу.

Как передает İdman.Biz, "Сабах" и "Шамахы" так и не смогли забить друг другу, и встреча завершилась нулевой ничьей.

16:10

"Сабах" и "Шамахы" не смогли забить друг другу в первом тайме.

Как сообщает İdman.biz, команды не сумели открыть счет в стартовые 45 минут матча XII Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

15:00

Сегодня завершается XII тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, одним из центральных событий "Сабах" принимает на своем поле "Шамахы".

Матч проходит в Масазыры на стадионе "Банк Республика Арена".

"Сабах": Стас Покатилов, Амин Сейдиев (к), Джой-Ланс Миккельс, Велько Симич, Игор Ногейра, Стив Сольве, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Аарон Малуда, Хаял Алиев.

"Шамахы": Рикарду Фернандеш, Орудж Мамедов, Руфат Аббасов, Владислав Веремеев, Арсен Агджабеков (к), Рикардо Аполинарио, Диогу Балау, Сезар, Давид Сантос, Альфонс Мсанга, Абдуллаи Шуайбу.

09:43

Сегодня завершается XII тур Мисли премьерлиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, одним из центральных событий дня станет встреча между "Сабах" и "Шамахы".

Матч пройдет в Масазыры на стадионе "Банк Республика Арена" и начнется в 15:00. Главный судья - Камранбек Рагимов.

İdman.Biz