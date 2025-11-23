"Сабах" и "Шамахы" не смогли забить друг другу - ОБНОВЛЕНО

Завершился очередной матч XII тура Премьер -лиги Азербайджана по футболу.
Как передает İdman.Biz, "Сабах" и "Шамахы" так и не смогли забить друг другу, и встреча завершилась нулевой ничьей.
16:10
"Сабах" и "Шамахы" не смогли забить друг другу в первом тайме.
Как сообщает İdman.biz, команды не сумели открыть счет в стартовые 45 минут матча XII Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
15:00
Сегодня завершается XII тур Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, одним из центральных событий "Сабах" принимает на своем поле "Шамахы".
Матч проходит в Масазыры на стадионе "Банк Республика Арена".
"Сабах": Стас Покатилов, Амин Сейдиев (к), Джой-Ланс Миккельс, Велько Симич, Игор Ногейра, Стив Сольве, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Аарон Малуда, Хаял Алиев.
"Шамахы": Рикарду Фернандеш, Орудж Мамедов, Руфат Аббасов, Владислав Веремеев, Арсен Агджабеков (к), Рикардо Аполинарио, Диогу Балау, Сезар, Давид Сантос, Альфонс Мсанга, Абдуллаи Шуайбу.
09:43
Сегодня завершается XII тур Мисли премьерлиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, одним из центральных событий дня станет встреча между "Сабах" и "Шамахы".
Матч пройдет в Масазыры на стадионе "Банк Республика Арена" и начнется в 15:00. Главный судья - Камранбек Рагимов.