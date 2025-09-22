США установили мировой рекорд в истории чемпионатов мира

Женская легкоатлетическая команда США выиграла эстафету 4x400 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио, установив новый мировой рекорд.

Как сообщает İdman.biz, американские бегуньи преодолели дистанцию за 3 минуты 16,16 секунды, установив самое быстрое время в истории чемпионатов мира.

Сборная Ямайки заняла второе место с результатом 3:19.22. Бронзовую медаль завоевали представительницы Нидерландов, финишировавшие с результатом 3:22.15.

Ранее на этом турнире был установлен еще один мировой рекорд: швед Арман Дюплантис преодолел 6 метров 30 сантиметров в прыжках с шестом, улучшив предыдущий рекорд на 1 сантиметр. Это четырнадцатый раз, когда спортсмен побил свой собственный рекорд.

İdman.biz