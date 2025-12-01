1 Декабря 2025
RU

Сидни Маклафлин и Арман Дюплантис стали спортсменами года по версии World Athletics

Атлетика
Новости
1 Декабря 2025 08:12
7
Сидни Маклафлин и Арман Дюплантис стали спортсменами года по версии World Athletics

Четырехкратная олимпийская чемпионка американка Сидни Маклафлин и двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис признаны спортсменами года по версии World Athletics, сообщает İdman.Biz.

В номинации "Дорожка" победителями стали Сидни Маклафлин и Эммануэль Ваньони. В номинации "Технические виды" — Арман Дюплантис и австралийка Никола Олислагерс. "Шоссе" — испанка Мария Перес и Себастиан Саве из Кении.

Арман Дюплантис на чемпионате мира — 2025 в Токио (Япония) в 14-й раз в своей карьере обновил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,30 м. Сидни Маклафлин на ЧМ-2025 в Токио одержала победу на дистанции 400 м с барьерами, установив новый рекорд чемпионатов мира – 47,78 секунды, что является вторым результатом в истории после мирового рекорда Мариты Кох из ГДР, который был установлен в 1985 году (47,60). Также Маклафлин обладает мировым рекордом на дистанции 400 м с барьерами – 50,37.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ламия Велиева вышла в финал Исламиады
18 Ноября 23:16
Атлетика

Ламия Велиева вышла в финал Исламиады

В квалификационном забеге на дистанцию 100 м она показала результат 11.75 секунды
Азербайджанская легкоатлетка стала призером Исламских игр - ФОТО
17 Ноября 20:41
Атлетика

Азербайджанская легкоатлетка стала призером Исламских игр - ФОТО

Тройной прыжок принес спортсменке четвертую медаль Игр исламской солидарности

USADA дисквалифицировало призера ЧМ-2022 по легкой атлетике на 45 месяцев
12 Ноября 03:35
Атлетика

USADA дисквалифицировало призера ЧМ-2022 по легкой атлетике на 45 месяцев

Дело против 31-летнего Брейси-Уильямса было начато после получения сигнала от информатора
В Нахчыване прошел "Забег Победы" - ФОТО
5 Ноября 17:57
Атлетика

В Нахчыване прошел "Забег Победы" - ФОТО

Массовое спортивное мероприятие прошло в честь Дня Победы
Двукратный олимпийский чемпион намерен провести забег в Антарктиде
3 Ноября 09:55
Атлетика

Двукратный олимпийский чемпион намерен провести забег в Антарктиде

Спортсмен становился чемпионом мира 2003 года в беге
Победительница "Забега Победы": "Этот марафон для меня особенный"
2 Ноября 13:09
Атлетика

Победительница "Забега Победы": "Этот марафон для меня особенный"

Анна Юсупова в четвертый раз первой пересекла финиш в Баку

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027