Фарид Халилов: "Такого результата в стрельбе из лука у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Нынешний год может стать переломным для азербайджанской стрельбы из лука. Такого мнения придерживается Генеральный секретарь национальной федерации Фарид Халилов, который поделился с İdman.Biz большими планами организации, рассказал о возможном участии спортсменов на Юношеской Олимпиаде в Дакаре, отборе на Евроигры и олимпийских перспективах.

Он отметил, что в течении недели Международная федерация (World Archery) должна дать ответ относительно попадания азербайджанских лучников на Юношеские Игры в октябре.

"Отборочный турнир проходил в Канаде, но из-за проблем с визами отправить команду туда не удалось. Также попасть в Дакар можно было через один из турниров за рубежом или организовав свой старт с утвержденными результатами от World Archery. В итоге мы провели соревнование Zəfər с приглашением международного судьи и участники выполнили норматив, который был принят. Рассматриваются две квоты – среди юношей и девушек. Вскоре мы должны получить ответ. Но в более предпочтительной позиции, как мы понимаем, находятся страны Африки, ведь этот континент принимает Юношескую Олимпиаду. Для остальных лицензий на порядок меньше. Но мы надеемся и ждем ответа", - подчеркнул Ф.Халилов.

Генеральный секретарь федерации рассказал и о том, что через два месяца начнется отбор на Европейские Игры-2027 в Стамбуле. Спортсмены будут бороться за квоты на чемпионате Европы в Анталье 18-24 мая.

"Четкого механизма квалификации пока нет, но вскоре мы получим соответствующий регламент. В целом, именно на май придется пик сезона. Помимо чемпионата континента пройдет и Конгресс Европейской федерации, а Баку примет заседание SportAccord, возглавляемый почетным президентом World Archery Угуром Эрденером. Так что под май подвязано много дел и проектов", - признался Ф.Халилов.

Он также добавил, что вскоре у лучников появятся сразу три локации для тренировок. Одна из них будет в Азербайджанском Медицинском Университете, также планируется создание специальной базы, где спортсмены смогут оттачивать свое мастерство.

"Появился большой приток молодежи. И начинающие лучники хорошо проявили себя на чемпионате Европы в Пловдиве, где Фатима Гусейнли заняла пятое место. Такого результата у нас не было за последние 30 лет. Команда заявила о себе и надо продолжать работу.", - подчеркнул Ф.Халилов.

Генеральный секретарь также рассказал, что федерация продолжает работу над календарем.

"У нас есть утвержденный план мероприятий, в которых планируем выступать. Сейчас обсуждаем целесообразность участия на некоторых Кубках мира. Учитывая, что на ряд этапов сьезжаются звезды первой величины, с которым нашим лучникам пока тяжело конкурировать, рассматриваем возможность проведения учебно-тренировочных сборов. Работаем над оптимизацией календаря", - заключил Ф.Халилов.