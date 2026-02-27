27 Февраля 2026
RU

Фатима Гусейнли: "Я добилась результата, которого у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО

Стрельба из лука
Интервью
27 Февраля 2026 14:09
22
Фатима Гусейнли: "Я добилась результата, которого у нас не было 30 лет" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Стрельба из лука — специфический вид спорта, который пока не пользуется в стране массовой популярностью. Однако именно здесь появилась молодая и талантливая Фатима Гусейнли, успешно представляющая Азербайджан на международной арене.

В интервью Idman.Biz 18-летняя спортсменка рассказала о своем пути в спорте и амбициозных планах.

- Фатима, почему вы выбрали стрельбу из лука, а не более популярную гимнастику, например?

- Так я и была гимнасткой! (смеется). Более 10 лет занималась спортивной гимнастикой, но получила серьезную травму. Нужно было либо делать операцию ради шанса вернуться, либо уходить. Я выбрала второй вариант, тем более что мне предложили попробовать себя в стрельбе из лука.

- И вы сразу согласились?

- Да. В детстве, когда ездила на каникулы в Исмаиллинский район, я часто мастерила самодельные луки и стреляла во дворе. Можно сказать, я сразу нашла себя в этом деле. Моя мама всегда поддерживала меня — и в гимнастике, и в стрельбе. Своими успехами я обязана в первую очередь ей, а уже потом тренерам и федерации.

- Какие достижения вы считаете поводом для гордости?

- Я пришла в этот спорт четыре года назад. За три года выступлений на международном уровне я добилась результата, которого в Азербайджане не было 30 лет. В 2024 году я стала серебряным призером Кубка Европы U21 в Румынии. До меня никто из наших лучников не завоевывал медалей европейского уровня ни среди молодежи, ни среди взрослых. И я действительно горжусь этим! Также я пятикратная чемпионка страны среди молодежи и трижды брала серебро среди взрослых.

- Все три раза во взрослом первенстве вы уступали первому номеру команды — Яйлагюль Рамазановой. Смирились со статусом второй?

- Никогда с этим не смирюсь! Тем более, в 2023 году на международном турнире к 100-летию Гейдара Алиева я победила ее и стала абсолютной чемпионкой, выиграв в личном зачете, миксте и командных соревнованиях.

- Говорят, что там, где есть соперничество, дружба невозможна. Какие у вас отношения с Рамазановой?

- Не сказала бы так. С Яйлагюль у нас прекрасные отношения. Соперничество остается в спорте, а в жизни мы дружим. На турнирах международных всегда живем в одном номере, она часто помогает мне советами.

- Вы рассказали о роли поддержки в быстром успехе. Но ведь вы его достигли и благодаря личным качествам. Каким, на ваш взгляд?

- Думаю, благодаря вере в себя и огромному количеству тренировок. Хотя порой важную роль играет и везение. На недавнем чемпионате Европы U21 в четвертьфинале я в упорной борьбе проиграла турецкой лучнице и заняла пятое место. Я была уверена: пройду ее — стану чемпионкой, так как остальные соперницы были слабее. В тот раз удача была на ее стороне.

- Как справляетесь с поражениями?

- Не зацикливаюсь. Кто думает о вчерашних неудачах, тот не добьется побед завтра. Сейчас все мысли о взрослом чемпионате Европы, который пройдет в апреле в Анталье. Моя цель — завоевать там лицензию на Европейские игры в Стамбуле.

- Молодые спортсменки обычно любят плюшевые игрушки и берут их с собой на соревнования. У вас есть такая игрушка?

- Конечно! Это мой талисман - пингвин, с которым я не расстаюсь с 2021 года. Он бывает со мной на всех соревнованиях, где бы они ни проходили.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО
20 Февраля 00:04
Стрельба из лука

Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО

Фатима Гусейнли завершила выступление на стадии четвертьфинала
Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку
17 Февраля 15:45
Стрельба из лука

Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку

Гектуг Эргин обучил азербайджанских специалистов
Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки
29 Января 14:05
Стрельба из лука

Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки

Подготовка национальной команды проходит в Олимпийском спортивном комплексе
Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар
27 Января 18:16
Стрельба из лука

Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар

Гектуг Эргин выступит с обучающей программой
Фарид Халилов: "Это будет впервые в истории нашего вида спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
19 Января 19:46
Стрельба из лука

Фарид Халилов: "Это будет впервые в истории нашего вида спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В Азербайджане впервые определят абсолютного победителя в стрельбе из лука
Завершены соревнования по стрельбе из лука в двух категориях
16 Января 16:38
Стрельба из лука

Завершены соревнования по стрельбе из лука в двух категориях - ФОТО

В Баку определились победители среди молодежи до 21 года и взрослых

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов