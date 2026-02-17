Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку

В Азербайджанской спортивной академии состоялась тренерская программа под руководством главного тренера сборной Турции по стрельбе из лука и председателя комиссии тренеров Всемирной федерации стрельбы из лука Гектуга Эргина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, двухдневный семинар был организован Федерацией стрельбы из лука Азербайджана.

В обучении приняли участие главный тренер национальной сборной по парастрельбе из лука Ильгар Аббасов, а также паралимпийцы Али Набиев и Шахин Джаббаров.