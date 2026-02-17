20 Февраля 2026
RU

Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку

Стрельба из лука
Новости
17 Февраля 2026 15:45
44
Глава комиссии Всемирной федерации провел тренерский семинар по стрельбе из лука в Баку

В Азербайджанской спортивной академии состоялась тренерская программа под руководством главного тренера сборной Турции по стрельбе из лука и председателя комиссии тренеров Всемирной федерации стрельбы из лука Гектуга Эргина.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет, двухдневный семинар был организован Федерацией стрельбы из лука Азербайджана.

В обучении приняли участие главный тренер национальной сборной по парастрельбе из лука Ильгар Аббасов, а также паралимпийцы Али Набиев и Шахин Джаббаров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО
00:04
Стрельба из лука

Азербайджанская лучница заняла пятое место на чемпионате Европы - ФОТО

Фатима Гусейнли завершила выступление на стадии четвертьфинала
Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки
29 Января 14:05
Стрельба из лука

Азербайджанские паралимпийцы проводят сборы в Шеки

Подготовка национальной команды проходит в Олимпийском спортивном комплексе
Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар
27 Января 18:16
Стрельба из лука

Главный тренер сборной Турции по стрельбе из лука проведет в Баку эксклюзивный тренерский семинар

Гектуг Эргин выступит с обучающей программой
Фарид Халилов: "Это будет впервые в истории нашего вида спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
19 Января 19:46
Стрельба из лука

Фарид Халилов: "Это будет впервые в истории нашего вида спорта" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В Азербайджане впервые определят абсолютного победителя в стрельбе из лука
Завершены соревнования по стрельбе из лука в двух категориях
16 Января 16:38
Стрельба из лука

Завершены соревнования по стрельбе из лука в двух категориях - ФОТО

В Баку определились победители среди молодежи до 21 года и взрослых
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО
15 Января 23:58
Стрельба из лука

Определились финалисты чемпионата Азербайджана по стрельбе из лука - ФОТО

По итогам соревнований победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и специальными призами

Самое читаемое

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 23:38
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Карабах" разгромно проиграл в Баку - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Английский клуб решил исход матча уже в первом тайме

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию
18 Февраля 18:06
Мировой футбол

"Интер" примерил образ анаконды перед выездом в Норвегию - ВИДЕО

Клуб опубликовал кинематографичный ролик перед игрой Лиги чемпионов
Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО
18 Февраля 18:31
Олимпиада-2026

Азербайджанская горнолыжница завершила выступление на Олимпиаде-2026 - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Анастасия Папатома показала исторический результат в слаломе