2 Декабря 2025
В Азербайджане подписан меморандум о развитии паралимпийской стрельбы из лука - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
2 Декабря 2025 13:40
В Азербайджане подписан меморандум о развитии паралимпийской стрельбы из лука - ФОТО

Между Национальным Паралимпийским Комитетом и Федерацией стрельбы из лука Азербайджана подписан меморандум о сотрудничестве в развитии паралимпийской стрельбы из лука.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный Паралимпийский Комитет, представители обеих организаций провели встречу в широком составе, обсудив возможности сотрудничества.

Согласно меморандуму, обе стороны будут совместно работать над развитием паралимпийской стрельбы из лука в стране, привлекать к этому виду спорта людей с инвалидностью и реализовывать совместные проекты.

Меморандум подписали генеральный секретарь комитет Тогрул Рагимов и генеральный секретарь Федерации Фарид Халилов.

İdman.Biz

