Russia lineup announced for Azerbaijan matches

The Russian women’s national football team has announced their 23-player squad for the upcoming friendly matches against Azerbaijan.

According to Idman.biz, the Russian team will hold a training camp from November 24 to December 3. They will face the Azerbaijani team in two friendly matches on November 28 and December 2. Both games will take place in Sochi.

Russia’s Squad:

Goalkeepers:

- Natalia Silina (Krasnodar)

- Violetta Isaykina (Chertanovo)

- Yuliya Grichenko (Zenit)

Defenders:

- Elizaveta Semyonova (Zenit)

- Snezhana Yastrebinskaya (Krasnodar)

- Valentina Smirnova (Krasnodar)

- Natalya Morozova (Spartak)

- Yuliya Pleshko (CSKA)

- Kseniya Chinikasvili (Chertanovo)

Midfielders:

- Azaliya Zalmieva (Lokomotiv)

- Alina Likhota (Krasnodar)

- Medea Zharkova (Krasnodar)

- Kristina Petkus (Spartak)

- Marina Fyodorova (Spartak)

- Nadezhda Smirnova (CSKA)

- Dayana Kishmakhova (CSKA)

- Tatyana Petrova (CSKA)

- Valeriya Khokhlova (Zenit)

- Kristina Kokhlova (Dynamo)

- Glafira Zhukova (Rubin)

- Yana Svistunova (Chertanovo)

Forwards:

- Natalya Mashina (Spartak)

- Kira Petukhova (Chertanovo)

Idman.biz