Azerbaijan national team squad announced

The Azerbaijan national football team has announced its squad for the upcoming friendly matches against Haiti on March 22 and Belarus on March 25.

Head coach Fernando Santos revealed the names of the players at a press conference held at the AFFA administrative building, Idman.biz reports.

The training camp will start on March 17, and the following players have been called up:

1. Rza Jafarov – Neftchi

2. Shahrudin Mahammadaliyev – Qarabag

3. Aydın Bayramov – Zira

4. Amin Seydiyev – Sabah

5. Mert Celik – Sabail

6. Bahlul Mustafazada – Qarabag

7. Badavi Huseynov – Qarabag

8. Rahil Mammadov – Radomiak Radom (Poland)

9. Zamig Aliyev – Egri Ejnatija (Albania)

10. Rahman Dashdamirov – Sabah

11. Elvin Cafarquliyev – Qarabag

12. Aleksey Isayev – Qarabag

13. Coshqun Diniyev – Corum (Turkiye)

14. Elvin Jamalov – Neftchi

15. Shahin Shahniyarov – Gabala

16. Ismayil Ibrahimli – Zira

17. Sabuhi Abdullazada – Sumgayit

18. Ozan Can Kokcu – HJK (Finland)

19. Toral Bayramov – Qarabag

20. Nariman Akhundzada – Qarabag

21. Khayal Aliyev – Sabah

22. Renat Dadashov – Radomiak Radom (Poland)

23. Agadadash Salyanski – Neftchi

24. Mahir Emreli – Nurnberg (Germany)

25. Musa Gurbanli – Qarabag

