İranda güləş millisinin üzvü Saleh Məhəmmədi edam olunub - CBS

İran güləş millisinin üzvü 19 yaşlı Saleh Məhəmmədi edam edilib.
İdman.Biz bu barədə CBS-yə istinadən məlumat verir.
İdmançı 2026-cı ilin yanvar ayında keçirilən etirazlar zamanı polis məmurlarının ölümündə iştirak etməkdə, eləcə də İsrail və ABŞ adından “əməliyyat tədbirləri” aparmaqda ittiham olunurdu. Edam Qum şəhərində həyata keçirilib.
İranda kütləvi etirazlar 2026-cı ilin yanvar ayında ölkənin çətin iqtisadi və siyasi vəziyyəti fonunda başlayıb. Hakimiyyət orqanları etirazları sərt şəkildə yatırıb və bu, ABŞ prezidenti Donald Trampın İrana zərbə endirməklə hədələməsi də daxil olmaqla, beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyasına səbəb olub.