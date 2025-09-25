25 Sentyabr 2025
La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO

25 Sentyabr 2025 01:49
29
İspaniya La Liqasında 6-cı turun oyunları baş tutub.

İdman.biz xəbər verir ki, "Xetafe" Alaves"i qəbul edib. Oyun heç-heçəylə nəticələnib - 1:1.

"Atletiko Madrid" öz meydançasında "Rayo Valekano"nu qəbul edib. Oyunun 15-ci dəqiqəsində "Ateltiko"nun oyunçusu Alvares hesabı açıb - 1:0. Birinci hissəyə artıırlmış ilk dəqiqədə Çavarria cavab topunu vurub - 1:1.

İkinci hissədə Qarsia qonaqları irəli çıxarıb - 1:2. 80-ci dəqiqədə Alvares oyunda özünün ikinci topunu vurub - 2:2. 88-ci dəqiqədə isə Alvares het-trikə imza ataraq komandasına qələbə gətirib - 3:2.

"Real Sosyedad" isə öz meydançasında "Malyorka"nı məğlub edib - 1:0.

İdman.biz

