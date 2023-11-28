29 Noyabr 2023
AZ

Türkiyə Superliqası: 13 turda 12 ayrılıq

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 Noyabr 2023 13:32
Türkiyə Superliqası: 13 turda 12 ayrılıq

Türkiyə Superliqasında 2023/24 mövsümündə baş məşqçi istefaları və ya klubdan göndərilənlərlə bağlı statistika açıqlanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, “Kasımpaşa”dan Kemal Özdeşi ilə say 12-yə çatıb.

Bu, cəmi 13 tura baş verib. 20 komandadan “Fənərbaxça”, “Qalatasaray”, “Adana Dəmirspor”, “Rizəspor”, “Hatayspor”, “Karagümrük”, “Sivasspor” və “Antalyaspor” mövsümə başladıqları çalışdırıcılarla yollarına davam edirlər.

Klubundan ayrılan baş məşqçilər

Emre Belözoğlu (“Başakşehir”)
Erdal Güneş (“Gaziantep”)
Çağdaş Atan (“Kayserispor”)
Fatih Tekke (“İstanbulspor”)
Hüseyin Eroğlu (“Samsunspor”)
Tolunay Kafkas (“Ankaragücü”)
Şenol Güneş (“Beşiktaş”)
Osman Özköylü (“Pendikspor”)
Nenad Byelitsa (“Trabzonspor”)
Aleksandar Stanoyeviç (“Konyaspor”)
Ömer Erdoğan (“Alanyaspor”)
Kemal Özdeş (“Kasımpaşa”)

Idman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

ÇL: "Qalatasaray" "Mançester Yunayted"ə qarşı - YENİLƏNİR
18:31
Dünya futbolu

ÇL: "Qalatasaray" "Mançester Yunayted"ə qarşı - YENİLƏNİR

İstabulda 3 xal əldə edəcəyi təqdirdə, "Qalatasaray"ın ikinci yeri tutmaq şansı yüksələcək
UEFA PSJ - “Nyukasl” matçının hakimini cəzalandırıb
17:57
Dünya futbolu

UEFA PSJ - “Nyukasl” matçının hakimini cəzalandırıb

O, “Real Sosyedad” - “Zalsbuq” matçından uzaqlaşdırılıb
25 yaşlı futbolçu vəfat edib
13:42
Dünya futbolu

25 yaşlı futbolçu vəfat edib

Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb
VAR-da köklü dəyişikliklər – Reqbi qaydası futbola gətirilir
10:26
Dünya futbolu

VAR-da köklü dəyişikliklər – Reqbi qaydası futbola gətirilir

Qaydaların tezliklə pilot layihəsi kimi tətbiqinə qərar verilib

PSJ son anda məğlubiyyətdən xilas olub, "Atletiko" və "Barselona" növbəti mərhələdə - VİDEO
01:59
Dünya futbolu

PSJ son anda məğlubiyyətdən xilas olub, "Atletiko" və "Barselona" növbəti mərhələdə - VİDEO

Bu gün Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində V tura start verilib
Alleqri Turində nədən narazıdır?
00:41
Dünya futbolu

Alleqri Turində nədən narazıdır?

Baş məşqçinin “Yuventus”la 2025-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.

Ən çox oxunanlar

Nazim Babayev bədii gimnastla evlənir - TOYDAN FOTO - VİDEO
26 Noyabr 20:17
Atletika

Nazim Babayev bədii gimnastla evlənir - TOYDAN FOTO - VİDEO

Azərbaycanlı atlet Nazim Babayev subaylığın daşını atıb
Qurban Qurbanov: "İlk dəfə 70 manat maaş alıb, bazara getmişdim və..." - MÜSAHİBƏ
27 Noyabr 23:18
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: "İlk dəfə 70 manat maaş alıb, bazara getmişdim və..." - MÜSAHİBƏ

"Bu filmdən sonra mən daha da həvəsli və məsuliyyətli olacam"
Əfran İsmayılov: “Qarabağ” “Molde”yə qarşı ürəklə oynamalıdır”
27 Noyabr 14:31
Azərbaycan futbolu

Əfran İsmayılov: “Qarabağ” “Molde”yə qarşı ürəklə oynamalıdır”

Azərbaycan futbolunu dünyaya “Qarabağ” daşıyır
Rəşad Sadıqov: "Qurban Qurbanov yenilik etdi, çalışacağıq ki, davamını gətirək" - MÜSAHİBƏ
27 Noyabr 20:14
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: "Qurban Qurbanov yenilik etdi, çalışacağıq ki, davamını gətirək" - MÜSAHİBƏ

"Bizim yığma məndə stress yaratmır və qəti şəkildə fikrimdən yayındırmır"