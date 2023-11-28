Türkiyə Superliqası: 13 turda 12 ayrılıq

Türkiyə Superliqasında 2023/24 mövsümündə baş məşqçi istefaları və ya klubdan göndərilənlərlə bağlı statistika açıqlanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, “Kasımpaşa”dan Kemal Özdeşi ilə say 12-yə çatıb.
Bu, cəmi 13 tura baş verib. 20 komandadan “Fənərbaxça”, “Qalatasaray”, “Adana Dəmirspor”, “Rizəspor”, “Hatayspor”, “Karagümrük”, “Sivasspor” və “Antalyaspor” mövsümə başladıqları çalışdırıcılarla yollarına davam edirlər.
Klubundan ayrılan baş məşqçilər
Emre Belözoğlu (“Başakşehir”)
Erdal Güneş (“Gaziantep”)
Çağdaş Atan (“Kayserispor”)
Fatih Tekke (“İstanbulspor”)
Hüseyin Eroğlu (“Samsunspor”)
Tolunay Kafkas (“Ankaragücü”)
Şenol Güneş (“Beşiktaş”)
Osman Özköylü (“Pendikspor”)
Nenad Byelitsa (“Trabzonspor”)
Aleksandar Stanoyeviç (“Konyaspor”)
Ömer Erdoğan (“Alanyaspor”)
Kemal Özdeş (“Kasımpaşa”)
Idman.biz