“Monako”nun hücumçusu “Əl-İttihad”a keçməyə yaxınlaşır

“Monako”nun hücumçusu Corc İlenikena “Əl-İttihad”a qoşulmağa yaxındır.
İdman.Biz xəbər verir ki, klublar təxminən 33 milyon avro dəyərində ilkin transfer razılaşması əldə ediblər.
Jurnalist Fabris Hokinsin X sosial media platformasında verdiyi məlumata görə, oyunçu ilə Səudiyyə Ərəbistanı klubu arasında danışıqlar hazırda davam edir.
Bu mövsüm İlenikenanın “Monako”da bütün yarışlarda 20 oyunda meydana çıxdığı və dörd qol vurduğu bildirilir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun dəyəri 12 milyon avrodur.
Liqa 1-in 20 oyunundan sonra “Monako” 27 xalla turnir cədvəlində 10-cu yerdədir. “Əl-İttihad” 19 oyundan sonra 34 xalla Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasında altıncı yerdə qərar tutub.