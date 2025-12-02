2 Dekabr 2025
“Liverpul” bir neçə oyunluq Salahı itirə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 05:07
“Liverpul” bir neçə oyunluq Salahı itirə bilər

“Liverpul”un cinah oyunçusu Məhəmməd Salah Afrika Millətlər Kubokunda iştirak üçün Misir millisinə çağırılıb.

İdman.Biz bildirir ki, qitə turnirinin 21 dekabr - 18 yanvar tarixləri arasında keçirilməsi planlaşdırılır.

Misirli oyunçunun milli komandada olması “Liverpul”un oyun təqviminin əhəmiyyətli bir hissəsində əsas oyunçularından birinin heyətdə olmaması deməkdir.

Məhəmməd Salah Misir millisinin ilkin heyətində yer alıb. FİFA qaydalarına görə, klublar turnirin başlamasından iki həftə əvvəl oyunçularını beynəlxalq vəzifələrə buraxmalı ola bilərlər. Buna görə də, oyunçu potensial olaraq 7 dekabrda “Liverpul”u tərk edə bilər.

Misir millisi 14 dekabrda Nigeriya ilə yoldaşlıq oyunu da daxil olmaqla, təlim-məşq toplanışı keçirməyi planlaşdırır. Bundan sonra komanda yarışa son hazırlıqlar üçün 17 dekabrda Mərakeşə gedəcək. Lakin “Liverpul” 33 yaşlı oyunçunu 13 dekabrda Braytonla oyuna qədər heyətdə saxlamağa ümid edir.

Onun gedişinin mümkün vaxtı və Misirin Afrika Millətlər Kubokunda iştirak müddəti nəzərə alınmaqla, Məhəmməd Salahın bir neçə oyunu buraxacağı ehtimal olunur. Bunlara “Tottenhem” (20 dekabr), “Vulverhempton” (27 dekabr) və “Lids” (1 yanvar) ilə oyunlar daxildir. Hücumçunun uzun müddət oynamayacağı Misirin qitə çempionatında nə qədər yaxşı çıxış etməsindən və turnirdə nə qədər qalmasından asılı olacaq.

