“Atletik Bilbao” Niko Uilyamsın qolu ilə “Levante”yə qalib gəlib

İspaniya Çempionatının 14-cü turunun “Levante” və “Atletik Bilbao” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Ciudad de Valencia” stadionunda (Valensiya) qarşılaşıblar.
Oyun qonaqların 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
“Atletik”in hücumçusu Robert Navarro matçın ilk qolunu üçüncü dəqiqədə vurub. İlk hissənin sonlarında, 44-cü dəqiqədə qonaqların cinah oyunçusu Niko Uilyams komandasının üstünlüyünü artırıb.
Bu qələbə ilə “Atletik Bilbao” 20 xalla La Liqa turnir cədvəlində səkkizinci yerdə qərarlaşıb. Doqquz xalla “Levante” sondan ikinci, 19-cu yerdədir.