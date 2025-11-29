“Bavariya” geridönüşlə qələbə qazanıb - VİDEO

Almaniya Bundesliqasının 12-ci turunda “Bavariya” və “Sankt-Pauli” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Arena Münhen”də (Münhen) baş tutub.
Meydan sahibləri 3:1 hesabı ilə qələbə qazanıblar.
Andrea Untonci altıncı dəqiqədə qonaqları irəli çıxarıb, Rafael Gerreyro isə 44-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Luis Diaz 90+4-cü dəqiqədə münhenliləri irəli çıxarıb, Nikolas Cekson isə 90+7-ci dəqiqədə üçüncü qolu vurub.
Bu oyundan sonra “Bavariya” Almaniyanın yüksək liqasında 34 xalla birinci yerdədir. “Sankt-Pauli” yeddi xalla 17-ci yerdədir.
Növbəti turda Münhen komandası 6 dekabrda səfərdə “Ştutqart”la, “Sankt-Pauli” isə həmin gün səfərdə “Köln”lə qarşılaşacaq.