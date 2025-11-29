Avropanın ən güclü 7 klubu Girassini almaq üçün € 50 milyon ödəməlidir

“Borussiya Dortmund”un hücumçusu Seru Girassinin müqaviləsində 2026-cı ilin yayında qüvvəyə minəcək 50 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi var.
İdman.Biz Sky Sport Germany-yə istinadla xəbər verir ki, sözügedən bənd yalnız “Real Madrid”, “Barselona”, “Mançester Siti”, “Liverpul”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Mançester Yunayted”ə aiddir.
Mənbəyə görə, 29 yaşlı futbolçu kuboklar qazanmaq istəyir. Ona görə də qərarını “Borussiya”nın nəticələrinə əsasən verəcək və yalnız ən yaxşı kluba keçməyi düşünəcək.
Girassi əvvəllər “Əl-Hilal” tərəfindən təklif olunan illik 20 milyon avroluq maaşdan imtina etmişdi.
Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.
Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.