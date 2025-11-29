29 Noyabr 2025
AZ

Avropanın ən güclü 7 klubu Girassini almaq üçün € 50 milyon ödəməlidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 03:12
50
Avropanın ən güclü 7 klubu Girassini almaq üçün € 50 milyon ödəməlidir

“Borussiya Dortmund”un hücumçusu Seru Girassinin müqaviləsində 2026-cı ilin yayında qüvvəyə minəcək 50 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi var.

İdman.Biz Sky Sport Germany-yə istinadla xəbər verir ki, sözügedən bənd yalnız “Real Madrid”, “Barselona”, “Mançester Siti”, “Liverpul”, “Çelsi”, “Arsenal” və “Mançester Yunayted”ə aiddir.

Mənbəyə görə, 29 yaşlı futbolçu kuboklar qazanmaq istəyir. Ona görə də qərarını “Borussiya”nın nəticələrinə əsasən verəcək və yalnız ən yaxşı kluba keçməyi düşünəcək.

Girassi əvvəllər “Əl-Hilal” tərəfindən təklif olunan illik 20 milyon avroluq maaşdan imtina etmişdi.

Bu mövsüm o, bütün yarışlarda 17 oyunda meydana çıxıb, doqquz qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Amorim “Mançester Yunayted”in nəticələrindən narazıdır
04:08
Dünya futbolu

Amorim “Mançester Yunayted”in nəticələrindən narazıdır

Baş məşqçi deyib ki, xallar çox məyusedici və qanqaraldıcıdır
A Seriyası: “Komo” “Sassuolo” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO
02:20
Dünya futbolu

A Seriyası: “Komo” “Sassuolo” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO

Bu oyundan sonra “Komo” 24 xalla altıncı yerdədir
La Liqa: “Xetafe” minimal hesabla “Elçe”ni məğlub edib - VİDEO
02:13
Dünya futbolu

La Liqa: “Xetafe” minimal hesabla “Elçe”ni məğlub edib - VİDEO

Yeganə qolu 56-cı dəqiqədə Mauro Arambarri vurub
“RB Leypsiq” səfərdə “Borussiya Mönhenqladbax”ı məğlub edə bilməyib
02:06
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” səfərdə “Borussiya Mönhenqladbax”ı məğlub edə bilməyib

“RB Leypsiq” 26 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
Dastan Satpayev Yamal və Fatidən sonra Çempionlar Liqasında qol vuran üçüncü ən gənc oyunçudur
01:45
Dünya futbolu

Dastan Satpayev Yamal və Fatidən sonra Çempionlar Liqasında qol vuran üçüncü ən gənc oyunçudur

“Kayrat”ın 17 yaşlı futbolçusunun bazar dəyəri 3 milyon avrodur
Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq
01:26
Dünya futbolu

Türkiyə klubu oyunçu çatışmazlığına görə çempionatın oyununa çıxmayacaq

Davam edən mərc araşdırması və zədələr komandanı kritik bir mərhələyə salıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO
27 Noyabr 12:48
Futbol

“Ayaks” Bakıda “Qarabağ”la oyunda "sıfır sindromu"ndan qurtulmaq istəyir - VİDEO

Amsterdam klubu Çempionlar Liqasında xal toplamayan yeganə iştirakçıdır