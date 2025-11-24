Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola komandasının Çempionlar Liqasının 5-ci turunda “Bayer Leverkuzen”lə qarşılaşması barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, matç noyabrın 26-da saat 00:00-da başlayacaq.
“Qrup mərhələsi inanılmaz dərəcədə vacibdir. Dörd inanılmaz dərəcədə yaxşı oyun keçirdik, hətta səfərdə “Monako”ya qarşı parlaq oynadıq. İndi son dörd oyunumuz var: ikisi evdə, ikisi səfərdə və sabah Bundesliqada hazırda üçüncü yerdə olan komandaya qarşı. Bu, son dərəcə vacib bir oyundur və mərhələni istədiyimiz yerdə, ilk səkkizlikdə bitirməliyik. Qələbə qazansaq, 24 komandanı qabaqlayaraq növbəti mərhələyə yüksələcəyik. Nə etməli olduğumuza diqqət yetirəcəyik”, Qvardiola klubun rəsmi saytında bildirib.
Çempionlar Liqasının dörd oyunundan sonra “Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir. “Bayer Leverkuzen” isə beş xalla sonlardadır.