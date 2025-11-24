24 Noyabr 2025
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 18:52
47
“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso, onun heyəti və oyunçuları ünsiyyət problemləri ilə üzləşirlər.

İdman.Biz bildirir ki, “Real Madrid” dünən La Liqanın 13-cü turunda səfərdə “Elçe” ilə 2:2 hesablı heç-heçə edərək qələbəsiz seriyasını üç oyuna çatdırıb.

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir.

“As” qəzetinin məlumatına görə, klub rəhbərliyi oyunçularla məşqçilər heyəti arasında ünsiyyətin olmamasından, eləcə də komandanın oyunlar zamanı dinamikasından və performansından narahatdır.

Alonsonun karyerasının əvvəlində “Real Madrid”in rəqiblərini üstələməyə, effektiv şəkildə təzyiq göstərməyə və meydanda dominantlıq etməyə başladığı qeyd edilir. Lakin oktyabr ayında “El Klasiko”da “Barselona” üzərində 2:1 hesablı qələbədən sonra vəziyyət dəyişib.

Komandanın hazırkı forması müzakirə edilərkən, qəzet klubun əvvəllər necə oynadığını xatırladır və açıq şəkildə etiraf edir ki, oyunçularla məşqçilər heyəti arasında əlaqə itirilib və ya heç olmasa yoxdur, bu da rəhbərlik arasında ciddi narahatlıq doğurur.

“Elçe” ilə matç klub və oyunçular tərəfindən komanda ilə bağlı bütün şübhələri aradan qaldırmalı olan bir dönüş nöqtəsi kimi qəbul edilirmiş. Lakin “Real Madrid” rəhbərliyinin fikrincə, bu sınaq ümumiyyətlə uğursuz olub.

Dünənki matçda buraxılan ikinci qol klub tərəfindən Madriddə heç vaxt baş verməməli olan şeylərin nümunəsi kimi qəbul edilib. Hüquqları “Real”a məxsus olan hücumçu Alvaro Rodrigez topu yarımmüdafiədə ələ keçirib və rəqib oyunçuların beşinin əhatəsində olarkən qol vurub.

İddia edilir ki, rəhbərlik həmçinin komandanın dinamikasından və oyunlar zamanı davranışından narahatdır - oyunçular problemin ilk əlamətində təslim olurlar. Alonso müdaxilə etməli və mümkün qədər tez reaksiya verilməlidir.

İdman.Biz

