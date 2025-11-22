24 Noyabr 2025
AZ

“Yuventus” sonuncu yerdə olan “Fiorentina”nı məğlub edə bilməyib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 23:21
77
“Yuventus” sonuncu yerdə olan “Fiorentina”nı məğlub edə bilməyib - VİDEO

A Seriyası mövsümünün 12-ci turunda “Fiorentina” və “Yuventus” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar “Artemio Franki” stadionunda (Florensiya) oynayıblar.

Matç 1:1 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.

İlk hissənin sonlarında, 45+5-ci dəqiqədə “Yuventus”un yarımmüdafiəçisi Filip Kostiç oyunun ilk qolunu vurub. İkinci hissənin əvvəlində, 48-ci dəqiqədə ev sahibi komandanın yarımmüdafiəçisi Rolando Mandraqora hesabı bərabərləşdirib.

Bu matçdan sonra “Fiorentina” altı xala sahibdir və turnir cədvəlində 20-ci yerdədir. 20 xalla “Yuventus” altıncı yerdədir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”
20:05
Azərbaycan futbolu

“Napoli”nin müdafiəçisi “Qarabağ”la oyun barədə: “Çətin matç olacaq”

Alessandro Buoncorno yaxşı nəticə əldə edə biləcəklərinə əmindir
Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic
19:51
Dünya futbolu

Vinisius Alonsoya görə “Real”la müqavilənin uzadılmasından imtina edib - The Athetic

Braziliyalı ildə 30 milyon avro istəyir
Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”
19:36
Dünya futbolu

Qvardiola “Bayer”lə oyun barədə: “Son dərəcə vacib bir oyundur”

“Mançester Siti” 10 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV
18:52
Dünya futbolu

Alonso və onun heyəti oyunçularla əlaqəni itirib - KİV

Madrid klubu turnir cədvəlinə başçılıq edir və “Barselona”dan bir xal öndədir
İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”
17:25
Futbol

İtaliya A Seriyasında oynamış futbolçu: “Qarabağ” “Napoli” ilə matçda sürpriz edə bilər”

Stepan Tomas Azərbaycan çempionunun İtaliyada sürpriz edə biləcəyinə inandığını bildirib
Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”
17:10
Futbol

Canni De Byazi: “Qarabağ” bu mövsüm xüsusi olaraq Çempionlar Liqası üçün hazırlaşıb”

O, Ağdam təmsilçisini Azərbaycanın ən hegemon klubu adlandırıb
Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA
16:55
Futbol

Yurgen Klopp yenidən məşqçiliyə qayıdacaq? – “Bavariya” rəsmisindən İDDİALI AÇIQLAMA

Onun yenidən məşqçiliyə qayıdacağı barədə iddialar güclənib

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq