Luis Dias Hakimiyə qarşı kobudluğa görə Çempionlar Liqasının üç oyununu buraxacaq

UEFA “Bavariya”nın hücumçusu Luis Diası Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsində PSJ ilə oyun zamanı fransızların müdafiəçisi Əşrəf Hakimiyə qarşı kobudluq etdiyinə görə Çempionlar Liqasının üç oyunundan kənarlaşdırıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, jurnalist Kristian Falk bu barədə özünün X sosial media səhifəsində məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, Münhen klubu oyunçunun bir oyunluq diskvalifikasiya olunacağını gözləyirmiş. Nəticədə, alman nəhəngi UEFA-nın qərarı üçün yazılı əsaslandırma tələb edib. “Bavariya” apelyasiya şikayəti vermək niyyətindədir.
Hücumçu yanvar ayının sonuna qədər Çempionlar Liqasında klubun heyətində oynaya bilməz.
Dias, Hakimiyə qarşı kobudluq etdiyinə görə, 45-ci dəqiqədə qırmızı vərəqə alıb. PSJ müdafiəçisinə topuq nahiyəsində burxulma diaqnozu qoyulub. Oyun isə 2:1 hesabı ilə “Bavariya”nın qələbəsi ilə bitib.