24 Sentyabr 2025
AZ

Taekvondo millimizin baş məşqçisi: “Məqsədimiz dünya çempionatında uğur qazanmaqdır” - ÖZƏL MÜSAHİBƏ

Taekvondo
Müsahibə
22 Sentyabr 2025 16:43
84
Taekvondo millimizin baş məşqçisi: “Məqsədimiz dünya çempionatında uğur qazanmaqdır” - ÖZƏL MÜSAHİBƏ

Azərbaycanın taekvondo üzrə milli komandası “Polish Open” beynəlxalq turnirində uğurla çıxış edərək bir qızıl və iki bürünc medal qazanıb.

Turnirdən sonra yığmanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev İdman.biz-ə müsahibə verib.

– Minayə Əkbərova ardıcıl ikinci turnirdə qalib gəldi. Bu, qadın taekvondosunda yeni liderin ortaya çıxması deməkdir?

– Mən bunu “yeni lider” kimi xarakterizə etməzdim. Minayənin 24 yaşı var və uzun müddətdir millidə çıxış edir. Daim yaxşı nəticələr göstərib. Sadəcə, o, bəzən Patimat Abakarova və Fəridə Əzizovanın kölgəsində qalıb. Amma nailiyyətləri də az deyil – Avropa çempionatının bürünc, İslam Oyunlarının gümüş medalçısıdır.

– Noyabrda Səudiyyə Ərəbistanında keçiriləcək İslam Oyunları ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?

– Hələlik bütün diqqətimizi oktyabrda Çində keçiriləcək dünya çempionatına yönəltmişik. Noyabr barədə danışmaq üçün tezdir.

– Komanda bu yarışlara nə qədər hazırdır? Nəzərə alsaq ki, son dünya çempionatında, Bakıda biz uğursuzluğa düçar olduq və medalsız qaldıq…

– Mən proqnoz verməyi sevmirəm və bəhanə gətirməyi də düzgün hesab etmirəm. Amma onu deyim ki, kişilərdən ibarət komandanın lideri, Olimpiya Oyunlarının gümüş medalçısı Qaşım Məmmədov hələ də ağır zədədən sonra bərpa prosesini keçir. Buna baxmayaraq, həm oğlanların, həm də qızların medal şansı var.

– Son dəfə dünya çempionatında qızıl medalı Milad Harçəqani 2019-cu ildə qazanıb. 2023-cü ildə Bakıda isə ümumiyyətlə medalsız qaldıq. Bəlkə artıq konkret hədəf qoymaq lazımdır?

– Məqsəd birdir – mümkün qədər yaxşı çıxış etmək. Biz dünya çempionatında uğur qazanmaq və medal əldə etmək üçün bütün gücümüzü səfərbər edəcəyik. Ən azı, evdə keçirilən çempionatda yaşadığımız uğursuzluğu unutdurmaq istəyirik.

Vüqar Vüqarlı, İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Polşada çempion olan Azərbaycan taekvondoçusu: "Dünya çempionatında uğur qazanmaq istəyirəm"
23 Sentyabr 18:53
Taekvondo

Polşada çempion olan Azərbaycan taekvondoçusu: "Dünya çempionatında uğur qazanmaq istəyirəm"

Minayə Əkbərova bildirib ki, bu, dünya çempionatı ərəfəsində qazandığım ikinci qızıl medaldır
Taekvondo millimiz Polşada 3 medal qazandı - FOTO
22 Sentyabr 11:19
Taekvondo

Taekvondo millimiz Polşada 3 medal qazandı - FOTO

Minayə Əkbərova qızıl, Qaşim Maqomedov və Cavad Ağayev bürünc medala sahib olublar

Azərbaycan taekvondoçuları "Swiss Open 2025" turnirində uğurlu çıxış ediblər - FOTO
7 Sentyabr 22:01
Taekvondo

Azərbaycan taekvondoçuları "Swiss Open 2025" turnirində uğurlu çıxış ediblər - FOTO

Beynəlxalq yarışda milli komandamız ümumi hesabda birinci yeri tutub
Taekvondo üzrə ənənəvi “Koreya səfiri kuboku” başa çatıb - FOTO
7 Sentyabr 13:09
Taekvondo

Taekvondo üzrə ənənəvi “Koreya səfiri kuboku” başa çatıb - FOTO

Ümumi komanda hesabında “Fərasət” komandası birinci olub
Azərbaycan birinciliyində qaliblər bəlli olub - FOTO
6 Sentyabr 10:27
Taekvondo

Azərbaycan birinciliyində qaliblər bəlli olub - FOTO

Yarışın ikinci günündə daha 10 çəki dərəcəsində döyüşlər baş tutub
“Koreya səfiri kuboku”nda iştirak edəcək taekvondoçuların sayı açıqlanıb
5 Sentyabr 14:43
Taekvondo

“Koreya səfiri kuboku”nda iştirak edəcək taekvondoçuların sayı açıqlanıb

Yarışda ümumilikdə 35 klubdan 145 idmançı iştirak edəcək

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub