III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Rusiya nümayəndə heyətinin ilk qrupu Azərbaycanda - YENİLƏNİB + FOTO

III MDB Oyunlarında iştirak edəcək nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə gəlişi davam edir.
İdman.biz xəbər verir ki, bu gün Rusiyadan olan idmançılar Gəncə Beynəlxalq Hava Limanına eniş ediblər.
Onlar stolüstü tennis və atıcılıq idman növlərində mübarizə aparacaqlar.
Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında qonaqları III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin nümayəndələri və jurnalistlər qarşılayıblar.
Gəncəyə eniş etdikdən sonra idmançılar dərhal yarışların keçiriləcəyi şəhərlərə yola düşüblər.
09:51
Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi III MDB Oyunlarında iştirak edəcək 3 ölkənin stolüstü tennis komandası Bakıya gəlib.
İdman.biz xəbər verir ki, əvvəlcə Belarusun 9 nəfərlik heyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qarşılanıb.
Sonra Özbəkistanın və Qazaxıstanın aşağı yaş qruplarından ibarət yığması ölkəmizə gəlib.
Hər üç komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda media nümayəndələri qarşılayıbar.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr - 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində - Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.