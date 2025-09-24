25 Sentyabr 2025
AZ

III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Rusiya nümayəndə heyətinin ilk qrupu Azərbaycanda - YENİLƏNİB + FOTO

Digər
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 14:50
92
III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Rusiya nümayəndə heyətinin ilk qrupu Azərbaycanda - YENİLƏNİB + FOTO

III MDB Oyunlarında iştirak edəcək nümayəndə heyətlərinin ölkəmizə gəlişi davam edir.

İdman.biz xəbər verir ki, bu gün Rusiyadan olan idmançılar Gəncə Beynəlxalq Hava Limanına eniş ediblər.

Onlar stolüstü tennis və atıcılıq idman növlərində mübarizə aparacaqlar.

Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında qonaqları III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin nümayəndələri və jurnalistlər qarşılayıblar.

Gəncəyə eniş etdikdən sonra idmançılar dərhal yarışların keçiriləcəyi şəhərlərə yola düşüblər.

09:51

Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi III MDB Oyunlarında iştirak edəcək 3 ölkənin stolüstü tennis komandası Bakıya gəlib.

İdman.biz xəbər verir ki, əvvəlcə Belarusun 9 nəfərlik heyəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qarşılanıb.

Sonra Özbəkistanın və Qazaxıstanın aşağı yaş qruplarından ibarət yığması ölkəmizə gəlib.

Hər üç komandanı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda media nümayəndələri qarşılayıbar.

Qeyd edək ki, III MDB Oyunları 28 sentyabr - 8 oktyabr tarixlərində Azərbaycanın yeddi şəhərində - Gəncə, Yevlax, Mingəçevir, Qəbələ, Şəki, Göygöl və Xankəndidə keçiriləcək. Açılış və bağlanış mərasimləri Gəncə şəhər stadionunda olacaq.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Milli Paralimpiya Komitəsindən İlkin Nəsibovla bağlı AÇIQLAMA
24 Sentyabr 17:17
Digər

Milli Paralimpiya Komitəsindən İlkin Nəsibovla bağlı AÇIQLAMA

MPK tərəfindən tibbi təsnifatla bağlı yenilənmiş qaydalara adaptasiya prosesi böyük həssaslıqla həyata keçirilir
“Sağlam həyat” layihəsi Göygöldə - FOTO
24 Sentyabr 15:46
Digər

“Sağlam həyat” layihəsi Göygöldə - FOTO

Layihədə fəal iştirak edənlərə sertifikatlar təqdim olunub
MDB Oyunlarında bayraqdarımız qız idmançı olacaq - Namizədlər bəllidir
24 Sentyabr 15:35
Digər

MDB Oyunlarında bayraqdarımız qız idmançı olacaq - Namizədlər bəllidir

Namizədlər arasında İnci Əzizova, Fatimə Hüseynli və Xədicə Həsənli var
Fərid Qayıbov: "Fiqurlu konkisürmə üzrə turnirin Bakıda keçirilməsi növbəti uğurumuzdur"
24 Sentyabr 15:30
Digər

Fərid Qayıbov: "Fiqurlu konkisürmə üzrə turnirin Bakıda keçirilməsi növbəti uğurumuzdur"

Gənclər və idman naziri qeyd edib ki, yeniyetmələr arasında təşkil olunan bu mötəbər yarış Azərbaycanın idman nüfuzunun artmasının göstəricisidir
İdmançılarımızdan Əbu-Dabidə 3 MEDAL - FOTO
24 Sentyabr 15:10
Digər

İdmançılarımızdan Əbu-Dabidə 3 MEDAL - FOTO

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində muaytay üzrə dünya çempionatı keçirilib
Bakıda Xüsusi Olimpiya Festivalı keçirilib - FOTO
24 Sentyabr 14:46
Digər

Bakıda Xüsusi Olimpiya Festivalı keçirilib - FOTO

Bakıda Xüsusi Olimpiya Festivalı keçirilir

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.